Das Nähtelier Christina Tripolt

In der Bambergerstraße 2, im Zentrum der Stadt Wolfsberg in Kärnten befindet sich mein Atelier, genauer genommen mein Nähatelier. Was hier angeboten wird? Maßanfertigungen für Frauen und Kinder, (Herren sind geplant 😉 ), Änderungen und Reparaturen jeglicher Art für Damen, Herren und Kinder, Farb- und Stilberatungen und Nähkurse.

Die beste Entscheidung meines Lebens

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, als ich meinen Mut zusammen genommen habe um mein Gewerbe bei der Bezirkshauptmannschaft anzumelden. Der Umbau beziehungsweise Aufbau ging im Juli 2017 los. Die to-do Liste war lang und wurde immer länger. Das soft opening fand am 16. August 2017 statt, die richtige Eröffnungsfeier mit Modenschau im September. Völlig erwartungsvoll und auch mit ein bisschen Aufregung öffnete ich also meine Türen, ohne zu wissen was mich wohl erwarten wird. Heute kann ich sagen, die beste Entscheidung meines Lebens.

Wie funktioniert nun eine Maßanfertigung bei mir?

In gemütlicher Atmosphäre in meinem Atelier lernen wir uns kennen und Sie können sich auch ein Bild davon machen, wie hier gearbeitet wird. Wir tauschen unsere Ideen aus und ich bringe Vorschläge zu Schnitt und Farbe. Was soll hervorgehoben werden, was soll eventuell kaschiert werden. Während unserem Gespräch fertige ich einen Entwurf, in welchen wir alle unsere Inspirationen einfließen lassen. Gemeinsam suchen wir die Stoffe und Farben aus. Nach dem Maßnehmen im Atelier geht es für mich an die Umsetzung. Beim zweiten Termin probieren wir zum ersten Mal das Traumoutfit. Änderungen werden vorgenommen, Längen werden fixiert, dazu unbedingt die finalen Schuhe mitbringen. Beim dritten Termin gibt es noch eine Anprobe zur Perfektionierung des Outfits, stimmt die Länge, sitzt alles am richtigen Fleck, rutscht es wo? Letzte Änderungen werden vorgenommen und das Designeroutfit handmade with love kann mitgenommen werden.

Hin und wieder eine Zauberin

Auch Änderungen werden von uns angenommen. Zugegebenermaßen nicht immer die lustigste beziehungsweise einfachste Arbeit. Denn es ist immer wieder eine nette Überraschung was sich im Inneren eines Kleidungsstückes alles verbirgt. Nicht immer werden Nähte so schön verarbeitet wie man glaubt. Hin und wieder würde ich mich auch als Zauberin bezeichnen.

Nähkurse im Atelier

Nähkurse werden in meinem Atelier auch veranstaltet, von mir natürlich. Vom Anfängerkurs mit Nähmaschinen Führerschein bis hin zum eigenen Projekt nähen. In 4er oder 5er Gruppen werden hier mit Kuchen und Kaffee Nähkenntnisse aufgesaugt und nachgenäht. Von der französischen Naht bis hin zum Ärmel einreihen wird hier gelehrt.

Strahlende Gesichter und leuchtende Augen

Das schönste an meiner Arbeit ist es strahlende Gesichter und leuchtende Augen zu sehen. Eine zweite Haut zu machen, die Selbstbewusstsein schafft und in der man sich einfach wohl fühlt. Ja, ein Teil oder eine bestimmte Naht kann auch manchmal ziemlich ärgerlich sein und viele Nähte müssen oft auch wieder aufgetrennt werden. Dennoch ist die Freude am fertigen Teil und ein Danke das schönste was es gibt.