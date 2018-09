Business Maniacs: Machen Sie ihr „Gratis-UnternehmerInnen“ Portrait

Unternehmerweb am 02. Oktober 2018 bei den Business Maniacs



Business Maniacs, so heißt ab heuer der Jungunternehmertag. Wie jedes Jahr sind auch wir von Unternehmerweb wieder mit einem Stand auf der Expo vertreten. Und diesmal haben wir uns überlegt, ob wir nicht vor Ort unsere „Gratis-UnternehmerInnen“ Portraits anbieten. Gesagt. Getan. Bei uns gibt es die Möglichkeit für alle Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ein Portrait erstellen zu lassen. Die einzige Voraussetzung: eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich. Details gibt am Ende des Artikels.

Business Maniacs – am Puls der Zeit

Times are a chancin’ – Eine Weisheit, die nicht nur Bob Dylan zu einem seiner Songmeisterwerke verarbeitet hat, sondern ein Grundsatz, den sich erfolgreiche UnternehmerInnen jeden Tag ins Gedächtnis rufen. Den der Markt ist unerbittlich und wer den Zug der Zeit verpasst, den bestraft das Unternehmerleben meisten sehr schnell.

Das neue Gewand des Jungunternehmertags in Form der Business Maniacs ist auch ein solches Zeichen der Zeit. Neben Information und Inspiration werden vor Ort auch die weniger schönen Seiten des Gründens und des Unternehmertums aufgezeigt. So präsentieren die Fuckup Nights Vienna ein eigenes Business Maniacs Special und sprechen offen über Misserfolg. Drei GründerInnen teilen ihre Erfahrungen im Scheitern, hinterfragen ihre persönliche Businessstory und versuchen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu lernen. Mit dabei sind Florian Kandler, Gründer der Startup Founders Academy, Julia Ransmair-Gracias, Bloggerin und ehemalige Jungunternehmerin und Niki Erst, Co-Founder der Silicon Valley Inspiration Tours.

Business Maniacs 2018 3 Stages, Expo, Networking für GründerInnen und JungunternehmerInnen 2. Oktober 2018 ab 08:30 Uhr Messe Wien Congress Center Eintritt frei – Anmeldung erforderlich Alle Infos online unter: https://businessmaniacs.at

Spannende Vorträge auf 3 Bühnen + umfassende Expo-Area

Das Programm der Stage 1 – Business Rookies – richtet sich an Menschen, die vor der Gründung stehen oder im ersten Jahr ihres Business’ sind. Der Themenschwerpunkt liegt auf dem Input im Bereich Business Basics, Businessplanung, Organisation und Förderungen. Stage 2 – Business Experts – liegt im Interessensschwerpunkt für JungunternehmerInnen ab dem zweiten Jahr. Auf dieser Bühne findet auch die Keynote von Walter Kreisel zur Elektrifizierung der Welt statt. Stage 3 – Business Leaders – ­ hat keine genau definierte Zielgruppe, sondern richtet sich an alle, die sich von erfahrenen Business People inspirieren lassen wollen.

Wir verlosen ein Online Advertising Paket im Wert von 1250,– Euro

Die Expo, auf der auch Unternehmerweb zu finden ist, teilt sich ebenfalls in drei Bereiche: Startup & Founder, Expert und Product & Service. Bei uns am Stand gibt es nicht nur die kostenlosen UnternehmerInnen Portraits, sondern auch ein Gewinnspiel zu einem Online Advertising Paket im Wert für 1.250,– Euro. Das ist auch für diejenigen, die noch kein Business haben, spannend, denn bei uns gibt es quasi einen Startvorteil zu gewinnen.

Zum kostenlosen UnternehmerInnen Portrait anmelden