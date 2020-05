Weiblichkeit an oberster Stelle

Ein ganz besonderer Stil ist der feminine Stil, wird vorwiegend von Frauen gestylt. Er ist sehr schön, denn er kann in verschiedensten Facetten interpretiert werden. Egal ob curvy, romantisch oder sexy, der weibliche Stil lässt Spielraum für jeden Geschmack.

Was macht diesen Stil nun so einzigartig?

Der weibliche Stil lebt von kleinen Details und der Liebe zum „Schön machen“. Outfit, Haare und Make-up sind gut durchdacht und aufeinander abgestimmt. Die Perfektion im Styling. Die Inszenierung des Körpers ist weich und feminin. Man kann unterscheiden zwischen dem eher mädchenhaften Typen und dem etwas mütterlichen Typen. Die mädchenhafte Dame hat ein feenhaftes Auftreten. Die mütterliche Frau hingegen ein starkes Wesen. Sie setzt auch ihre Reize sehr gerne ein, wenn auch auf eine sehr weiche Art und Weise.

Freundlicher Umgang

Weibliche Frauen sind am Anfang meist schüchtern, aber sehr lebensfroh und agieren aus dem Herzen heraus. Sie brillieren durch ihre höfliche und durchaus sympathische Art jedem Menschen gegenüber. Die Stimme ist sexy und ein bisschen verführerisch.

Rüschen und verspielte Details

Typisch: Röcke und Kleider werden lieber getragen als Hosen. Die Schnittführung ist meist sehr körperbetont oder körperumspielend. Die schöne Taille steht im Vordergrund. Rundungen werden gerne in Szene gesetzt. Betont wird auch oft das wunderschöne Dekolleté. Viele kleine Details wie Raffungen oder Rüschen runden die teilweise auch verspielten Schnitte ab.

Farbenwahl

Auch hier werden teilweise mädchenhafte Farben aber auch kräftige Farben gerne ausgewählt. Pastelltöne wie rosa, rosé, helles blau, mint und flieder werden gerne im Frühling getragen. Aber auch erotische Farben wie schwarz und rot sind aus der Garderobe nicht wegzudenken. Auch Basisfarben wie Blau in allen Abstufungen oder alle Grautöne kommen im Kleiderschrank vor.

Der Stoff aus dem die Träume sind

Die Materialwahl ist sehr großzügig. Feine Stoffe wie Chiffon oder transparente Crépes sind körperumspielende und fließende Stoffe. Die Wahl fällt auf fließende und auch hauchzarte, als auch transparente Materialien. Soll es mal etwas weiblicher sein, werden Samt, Leder oder Seide getragen. Im Alltag werden gerne auch Singlejersey, Denim, Kaschmir, schöne Jacquardmuster oder elastische Materialien getragen. Und ein Material ist besonders wichtig: Spitze, Spitze, Spitze in allen Variationen.

Weiblich lebt von Mustern

Dieser Stil schreit buchstäblich nach vielen schönen Mustern. Die Muster sollten aber nicht zu plakativ sein, sondern sie sollen mit der Person im Einklang spielen. Kleine und feine Muster wie Blumen oder Paisley sind damit gemeint. Keine großen Muster oder auch zu bunte Muster mit vielen Kontrasten. Beliebt sind auch Stickereien auf Kleidungsstücken, Pailletten, gehäkelte Details oder Pünktchen.

Die geheime Waffe

Die perfekte Wahl an Accessoires rundet ein Outfit ab. Die Wahl des Schmuckes ist wohl überlegt und gut geplant (wird meist schon beim Probieren einzelner Teile in der Umkleidekabine im Gedächtnis kombiniert) Die Schmucklade ist bis nach oben gefüllt und wird auch gerne um neue tolle Glitzerstücke erweitert. Die weibliche Dame weiß, wie sie Accessoires gekonnt einsetzt, so dass es nicht überladen oder aufdringlich aussieht. Beliebt sind kleine Fascinator, Ohrschmuck, Ketten, die das Dekolleté noch schöner wirken lassen, Bettelarmbänder, Armreifen, schöne High Heels oder kleine Taschen.

Von Kopf bis Fuß durchgestylt

Die Frisur ist eines der wichtigsten Elemente. Die Haarfarbe ist dem Typ entsprechend ausgewählt und immer perfekt aufgefrischt. Weiche Frisuren sind beliebt, wie Beach Waves, Locken, oder Wellen. Auch kleine Haarreifen oder Spangen werden gerne getragen, wenn es zum Anlass passt. Beim Make-up sind helle und zarte Farben im Einsatz. Der Look ist eher natürlich, kann aber auch etwas kräftiger sein, wenn der Anlass stimmt. Smokey eyes und rote Lippen, dürfen auch mal sein. Die weibliche Dame kümmert sich gerne um ihr Äußeres, da darfs auch mal etwas länger dauern.