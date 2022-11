Was zeigen Sie von sich? Was wollen Sie zeigen?

Ihr Mindset sieht man: Der erste Eindruck zählt !

Beginnen wir bei Ihrem ersten persönlichen Eindruck auf ihre Umgebung – Ihrer Körpersprache:

Unser Körper signalisiert laufend unbewusst die eigenen Gefühle, Stimmungen und unser Befinden. Ob wir wollen oder nicht. All diese Signale werden „gnadenlos“ von den KundInnen – genauer gesagt – vom Unterbewusstsein der KundInnen – „bewertet“ – und dass innerhalb weniger Sekunden. Wie funktioniert das genau? Das Stammhirn prüft zunächst, ob uns ein Freund oder ein Feind gegenübersteht. Fällt dies positiv aus, geht es als Nächstes um den Sympathiefaktor.

Und das in nur wenigen Sekunden. Die ersten Sekunden entscheiden über die Atmosphäre. In den ersten Sekunden stehen Körpersprache, Mimik, Gestik und die Stimme somit auf dem Prüfstand.

Was wirkt mehr? Die Worte – oder die Körpersprache?

Viele glauben, dass es wichtig ist, was man spricht. Das ist schon wichtig – ganz klar. Doch es gibt zahlreiche Studien, die aufzeigen konnten, dass die Botschaft sogar nur zu 7% durch Inhalt, zu 38% durch Stimme und zu 55% durch Körpersprache wahrgenommen wird, wenn die nonverbale Handlung der verbalen Handlung widerspricht.

Damit Kund:innen Ihnen auch wirklich zuhören, ist Ihre Körpersprache von großer Bedeutung. Damit signalisieren Sie Ihre Persönlichkeit – Ihr Selbstvertrauen – Ihren Expertenstatus. Damit bauen Sie Vertrauen auf.

Wie sehen Sie sich?

• Strahlen Sie Selbstbewusstsein aus?

• Werden Sie charismatisch wahrgenommen?

• Können Sie Vertrauen wecken mit einer starken Persönlichkeit?

Unsere Körpersprache wirkt!

Nichts ist ehrlicher – sagte einmal Monika Matschnig – eine österreichische Psychologin und Expertin für Körpersprache. Unsere Körpersprache verrät unsere Gefühle und Gedanken.

Unsere Emotionen beeinflussen also unser Unterbewusstsein – und umgekehrt. Wir können unsere Emotionen beeinflussen und daher unsere Körpersprache bewusst steuern. Dafür braucht es aber auch Ihren persönlichen Einsatz. Einen starken Willen und eine bewusste Steuerung, um uns auf die richtige Ausstrahlung einzustimmen. Um dies bewusst zu steuern, braucht es also vorher ein aktives Training.

Beginnen wir mit einem bewussten Wahrnehmen.

Wie stehen Sie da? Wie sitzen Sie?

Trainieren Sie immer wieder eine selbstbewusste Körperhaltung. Denken Sie sich einen inneren Faden, der Sie nach oben zieht. Ziehen Sie Ihre Schultern zurück und lächeln Sie. Ziehen Sie ihre angestrengten Gesichtsmuskeln auf ihrer Stirn wieder gerade – und leicht nach oben.

Auch der Blick geht wieder leicht nach oben … und lächeln Sie.

Sie wollen ja mit ihren Sympathiewerten punkten, nicht wahr?

Wenn Sie also an Ihrer Körpersprache bewusst arbeiten, trainieren Sie nicht nur Ihre Außenwirkung, sondern auch gleich Ihre Persönlichkeit.

Lächeln Sie sich glücklich

Es ist bewiesen, dass Lachen Glückshormone ausschüttet und diese so zu einer positiveren Einstellung beitragen und Sie selbstbewusster auftreten lassen.

Übung:

Lächeln Sie täglich 1min.

Unser Gehirn lässt sich hier gerne auch austricksen. Schon ein Bleistift im Mund trainiert das Lächeln und lässt unsere Glückshormone „sprießen“. Versuchen Sie es doch einfach. Lächeln Sie. Lächeln Sie und Ihre Gesichtsmuskeln werden es Ihnen danken. Freuen Sie sich auf Ihre Kunden, die gerne auch zurück lächeln. Denn unsere Spiegelneuronen in unserem Gehirn ahmen gerne nach. Der Mensch lernt durch Nachahmung. Der Mensch reagiert auf andere Menschen. Wenn Sie mehr lächeln, werden Sie Ihr Gegenüber auch anstecken. Somit haben Sie gleich einen doppelten Nutzen. Für Ihre Wirkung – und für die Reaktion Ihrer Kund:innen.

Übrigens lächeln kann man auch hören. Auch am Telefon.

Trainieren Sie Ihre Sitzhaltung:

Bei einer aufrechten und geraden Sitzhaltung haben Sie eine bessere und klarere Stimme. Auf der körperlichen Ebene wird dadurch das Zuhören erleichtert. Außerdem zeigen Sie mehr Interesse bei Meetings – auch bei Online-Calls.

Übung:

Setzen Sie sich zuerst krumm auf Ihren Stuhl und versuchen Sie nun freundlich und begeistert etwas zu verkaufen. Das klappt nicht.

Setzen Sie sich nun aufrecht und selbstbewusst hin und lächeln Sie. Hier sind Welten dazwischen, nicht wahr?

Trainieren Sie Ihre Körperhaltung:

Jeder Mensch sendet Signale mit der Körperhaltung aus. Sind Sie positiv? Freundlich? Sin d Sie gut in Ihrer Branche? Signalisieren Sie Selbstbewusstsein? Das lesen Ihre Kund:innen aus Ihrer Körperhaltung. Diese Wirkung ist enorm wichtig und beeinflusst die Kaufentscheidung.

Übung:

Die sogenannte „Königshaltung“ ist ein geerdeter Stand. Beim Stehen ist es wichtig, dass beide Beine einen guten Stand haben. Je kraftvoller dieser Stand ist, desto kraftvoller ist die gesamte Haltung. Vergessen Sie auch nicht auf Ihren Oberkörper. Ziehen Sie Ihre Schultern etwas zurück und heben Sie Ihren Brustkorb. Am besten atmen Sie auch kurz ein und seien Sie stolz auf sich selbst. Dann strahlen Sie Energie und Elan aus.

Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein.

Zeigen Sie wer Sie sind. Zeigen Sie, dass Ihre Kund:innen Ihnen vertrauen können.