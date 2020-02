Was tun, wenn erschöpfte Mitarbeiter den Unternehmenswert mindern?

© Bild: Robin Higgins from Pixabay

Der Unternehmenswert ist von verschiedenen Faktoren abhängig, ein großer Faktor sind die Mitarbeiter. Sind Ihre Mitarbeiter gesund, motiviert und voller Lebensenergie, dann steigert das den Unternehmenswert. Was ist dann möglich?

Erschöpfte Mitarbeiter können viel Schaden anrichten

Im ersten Schritt ist es wichtig, sich darüber einmal bewusst zu werden, wie es Ihnen wirklich geht. Nehmen Sie bewusst alle Ihre Mitarbeiter wahr und beobachten Sie sie. Jedoch nicht durch Ihre gewohnte Brille, sondern durch eine neue! Bewerten und schlussfolgern Sie jedoch nicht, einfach nur wahrnehmen. Wenn Sie das machen, werden Sie plötzliche Sachen sehen, die Sie vorher noch nie bemerkt haben. Fragen Sie ruhig Ihre Mitarbeiter was Ihnen spontan so einfällt. Auch hier ist es wieder wichtig, nicht bewerten, sondern einfach zuhören.

Alleine durch diesen Prozess kommen Sie Ihren Mitarbeitern viel näher als je zu vor und spüren dadurch besser, ob es Ihnen wirklich gut geht! Sollte Ihr Unternehmen größer sein, dann überlegen Sie, ob Sie nicht jemand Externen beauftragen, der sich ein Bild über den seelischen und körperlichen Zustand der Mitarbeiter macht.

Folgende Fragen helfen Ihnen weiter

Wie happy sind Ihre Mitarbeiter, wenn sie in die Arbeit kommen und nach Hause gehen? Gehen sie in ihrer Arbeit auf oder machen sie einfach den Job, um Geld zu verdienen? Wie oft sind sie krank bzw. haben Beschwerden? Sitzen die Mitarbeiter wirklich an der Stelle, für die sie geeignet sind und wo sie Freude an der Arbeit haben?

Mit diesen Fragen bekommen Sie ein noch besseres Bild über den Zustand der einzelnen Mitarbeiter.

Was tun, wenn Ihre Mitarbeiter erschöpft sind?

Suchen Sie das Gespräch mit den Mitarbeitern, bei denen Sie das Gefühl haben, dass sie erschöpft oder unglücklich sind. Stellen Sie dabei offene Fragen und lassen Sie den Mitarbeiter erzählen, ohne zu bewerten. Einfach erzählen lassen. Dadurch kann viel mehr Klarheit über die Situation entstehen und wenn notwendig, sogar neue Lösungsansätze. Sollten Sie damit überfordert sein, dann lassen Sie einen Profi ran.

Es geht um Ihr Unternehmen und Ihren Unternehmenswert, schieben Sie das Wohl Ihrer Mitarbeiter nicht auf die lange Bank, sondern schauen Sie bewusst hin und greifen Sie ein, wenn Sie das Gefühl haben, es ist notwendig.