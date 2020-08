Was machst du gerade?

Die Frage richtet sich an Unternehmer*innen, die uns ihre Geschichte erzählen möchte. Wie sie es schaffen, über die Runden zu kommen? Warum sie gerade jetzt mehr Umsatz machen? Was sie anders machen, als viele andere, um über die Runden zu kommen?

Eingebunden oder alleine gelassen.

Uns alle interessiert, wie es dir als Unternehmer*innen da draußen und in Österreich geht. Liegt ein großes Bangen in der Luft? Wurde diese abrupte Veränderung angenommen und etwas ganz Neues gemacht? Hat dir der Staat geholfen und wie konkret?

Gute und lehrreiche Geschichten

Bitte macht uns Mut und lass uns teilhaben an deiner Story. Es ist mehr denn je wichtig, euch alle, ihr tollen und mutigen und kämpferischen Unternehmer*innen, wahrzunehmen, zu kennen, zu schätzen und bei euch zu kaufen. Lasst uns doch bitte wissen, was los ist. Wie wir euch unterstützen können und wie wir von euch profitieren können. Mit einer Geschichte, mit Gedanken, mit Taten, whatever. Erzählt es uns!

Setzt euch noch heute hin…

und schreibt drauflos. Das tut sowieso gut, wenn Gedanken und Erfahrungen in Worte gefasst werden. Wenn ihr Geschichten erzählt, die für uns wichtig sind. Die Story wird umgehend hier bei uns veröffentlicht, sobald sie in der Redaktion einlangt. Nur Mut!