Warum persönliches Reputationsmanagement für Ihren Erfolg so wichtig ist

Gleich vorneweg: Ihr persönlicher Ruf ist einer der wichtigsten Vermögenswerte, den Sie haben. Es ist die Summe dessen, was andere über Sie denken und fühlen, und es kann einen großen Einfluss auf Ihren beruflichen Erfolg haben. Deshalb ist persönliches Reputationsmanagement so wichtig und durch die Geschwindigkeit unseres digitalen Zeitalters unerlässlich geworden.

Persönliches Reputationsmanagement ist der Prozess der aktiven und bewussten Gestaltung Ihres Außenbildes. Es umfasst alles, von der Überwachung dessen, was online über Sie gesagt wird, bis hin zur Teilnahme an Aktivitäten, die dazu beitragen, wie andere Sie sehen. Und, es ist nicht nur für Prominente oder Politiker: Gerade Unternehmer*innen können von einer gut verwalteten persönlichen Reputation stark profitieren.

Warum persönliches Reputationsmanagement

Ihre persönliche Reputation ist wichtig, da sie sich direkt auf Ihren beruflichen Erfolg auswirkt. Wenn Sie einen positiven Ruf haben, werden die Leute eher mit Ihnen zusammenarbeiten, Geschäfte mit Ihnen machen und Sie anderen empfehlen wollen. Ein guter persönlicher Ruf kann Türen öffnen und Möglichkeiten schaffen, die Ihnen sonst möglicherweise nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Umgekehrt kann ein negativer Ruf viele Tore schließen und Ihren Entfaltungsspielraum massiv einschränken. Wenn die Menschen Ihnen nicht vertrauen oder Sie nicht respektieren, werden sie keine Geschäfte mit Ihnen machen, Sie anderen weiterempfehlen oder Ihnen die Chance geben, sich zu beweisen. Ein schlechter Ruf kann also Ihnen selbst und Ihrem Unternehmen schaden und Sie daran hindern, berufliche Ziele zu erreichen.

Persönliche Reputationsmanagement-Strategien

Es gibt eine Reihe von Dingen, die Sie tun können, um Ihren persönlichen Ruf aktiv in die Hand zu nehmen:

● Die Überwachung Ihrer Online-Präsenz ist in der heutigen digitalen Welt unerlässlich. Richten Sie Google Alerts für Ihren Namen und Schlüsselphrasen ein, die sich auf Ihre professionelle Marke beziehen, damit Sie sofort sehen, wenn jemand Sie online erwähnt. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt, der angezeigt wird, wenn jemand nach Ihrem Namen sucht, positiv und korrekt ist. Überprüfen Sie regelmäßig Social-Media-Websites wie LinkedIn, Facebook und Xing, um zu sehen, was die Leute über Sie sagen. Auch sich selbst über Google zu suchen und gegebenenfalls Inhalte zu löschen kann bereits helfen.

● Nehmen Sie an Aktivitäten teil, die Ihr öffentliches Image verbessern. Melden Sie sich freiwillig für Führungspositionen in Berufsorganisationen, sprechen Sie auf Branchenveranstaltungen, schreiben Sie Artikel oder Blogs, die sich auf Ihr Fachgebiet beziehen, oder beteiligen Sie sich an gemeinnützigen Projekten. Diese Aktivitäten helfen anderen, Sie als Vordenker und aufrichtiges Mitglied der Gemeinschaft zu sehen.

● Gehen Sie strategisch vor, wenn es um Networking geht. Suchen Sie nach Networking-Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Menschen zu treffen, die Ihnen helfen können, Ihre Karriereziele voranzutreiben. Nehmen Sie an Branchenveranstaltungen teil, nehmen Sie an Handelsverbänden oder Berufsgruppen teil oder treten Sie einer Netzwerkorganisation für Führungskräfte wie dem WdF (https://www.wdf.at/) bei.

● Seien Sie professionell mit dem, was Sie online teilen. Auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Xing und LinkedIn lässt man sich leicht dazu hinreißen, zu viele Informationen über sich selbst und die eigene private Meinung zu teilen – Informationen, die von jemandem mit schlechten Absichten gegen Sie verwendet werden könnten. Achten Sie darauf, was Sie online posten, und zögern Sie nicht, alles zu löschen, was Ihrem Ruf schaden könnte. Eine rein professionelle Kommunikation auf diversen Online Medien ist daher sehr empfehlenswert.

Ein professioneller Kommunikationsplan, der zu Ihren Werten und zu Ihrer Personal Brand passt, ist an dieser Stelle eine ausgezeichnete Lösung.

Fazit

Ein starker persönlicher Ruf ist für den beruflichen Erfolg unerlässlich. Persönliches Reputationsmanagement ist der Prozess der aktiven Gestaltung Ihres öffentlichen Images durch Dinge wie die Überwachung dessen, was online über Sie gesagt wird, und die Beteiligung an Aktivitäten, die verbessern, wie andere Sie sehen. Jeder kann davon profitieren, seinen persönlichen Ruf zu verwalten – speziell Unternehmer*innen!

Indem Sie beim persönlichen Reputationsmanagement strategisch vorgehen, können Sie Türen öffnen und Möglichkeiten schaffen, die Ihnen sonst möglicherweise nicht zugänglich wären.