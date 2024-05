Neues Modell soll private Eigentümer zur Vermietung animieren

Leerstehende private Wohnungen wieder auf den Markt zu bekommen ist seit Jahren ein deklariertes Ziel der Politik. Einen möglicherweise nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu liefern könnte die Firma mietplus mit Sitz in Lustenau. Denn mietplus möchte vermietungswilligen Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern die Angst vor dem damit verbundenen Aufwand und die Unsicherheit wegen des – allzu mieterfreundlichen – Mietrechts nehmen.

Grundidee: One Stop Shop für Vermieter:innen

Der Weg dazu: mietplus mietet eine Wohnung oder ein Haus selbst als Hauptmieter an und vermietet das Objekt dann an einen Untermieter weiter. Eigentümerinnen und Eigentümer haben folglich mietrechtlich und abrechnungstechnisch nur mit mietplus zu tun, nicht jedoch mit den Untermieterinnen und Untermietern. „Da wir als Hauptmieter die Verantwortung für die Wohnung haben, suchen wir die Untermieter mit entsprechender Sorgfalt aus“, erklärt mietplus-Geschäftsführer Wolfgang Fiel.

Risikoauslagerung an meitplus

Durch den Umstand, dass mietplus der Hauptmieter ist, steigt das Unternehmen auch selbst in das unternehmerische Risiko der Vermietung ein. Denn im Fall von verzögerten Mietzinszahlungen oder Problemen mit den Untermietern läuft die Mietzahlung von mietplus an die Eigentümer unverändert weiter. „Deshalb ist es für uns wichtig, nicht nur verlässliche Untermieter zu finden, sondern auch das Risiko breit zu streuen.“

Fees und mietfreie Zeit

mietplus erhält von den Eigentümern der Immobilie für seine Arbeit einen Prozentsatz der marktgerechten Kaltmiete, der je nach gewähltem Betreuungs- und Leistungsumfang zwischen 10 und 25 Prozent variiert. In den ersten drei Monaten eines Mietverhältnisses bezahlt mietplus einmalig keine Miete an die Eigentümer, da diese Zeit in der Regel für die neue Vermietung benötigt wird.

