Top gestylt fiebern wir den Frühlingsgefühlen entgegen

Bald ist es wieder soweit. Der Frühling klopft schon an die Tür. Zugegeben, man sehnt sich nach all dem Schnee und den Minusgraden schon ein bisschen danach, oder? Ein paar Lockerungen der Regierung lassen uns auch hoffen, dass wieder ein bisschen Normalität einkehren wird. Ein gutes Omen für neue Frühlingsoutfits. Manchen Trends kann man sehr wohl auch im Büro nacheifern.

Mustermix

Ciao Unifarben, hallo Muster! Muster sind wieder in, sowohl groß, als auch klein. Muster in allen Varianten sind gefragt. Sei es Karo, Streif oder Polka Dots, auch wilder Mustermix ist im Kommen. Auch Mustermix unter den Kleidungsstücken ist erlaubt, wie auch raffiniert innerhalb eines Kleidungsstückes. Natürlich soll es aber nicht kitschig oder übertrieben aussehen, sondern immer noch mit Klasse getragen werden. Wer möchte schon aussehen wie ein Clown?

Animal Prints

Eine umstrittene Modeerscheinung. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie: Animal Prints. Schlangenmuster, Leoparden Muster und was man noch so alles auf Safari trifft, trifft man in diesem Frühjahr auf dem Laufsteg. Sie lassen sich auch sehr gut mit anderen Mustern mischen, oder einfach auch als Detail einsetzen. Wer sich nicht ganz ran traut, kann es ja zum Beispiel in Accessoires einsetzen.

Retro

Ja, richtig gelesen, der Retro Look ist wieder in. Die 70er lassen grüßen. Natürlich nicht als gesamtes Paket, aber manche Details aus den 70ern feiern ihr Revival. Das bunte Jahrzehnt streift unsere aktuelle Mode mit seinem Charme. Ein bisschen Hippie, Folklore, oder Disco im Outfit kann nicht schaden.

White is the new black

Weiß ist das neue Schwarz. Kein Wunder. Weiß ist in diesem Frühjahr und Sommer die absolute Trendfarbe. Ein absoluter Allrounder, denn es passt zu wirklich allen anderen Farben und auch jedes Kleidungsstück wirkt in weiß sehr edel. Sei es eine weiße Seiden Bluse oder ein klassisches weißes Herrenhemd. Weiß ist zudem auch eine schöne Farbe für ein Business Outfit.

Kariert in die neue Saison

Was wir schon im Winter geliebt haben, können wir jetzt noch einige Zeit weiter tragen. Karos peppen jedes langweilige Outfit auf. Karo mit Unifarben kombiniert, so kann man nie falsch liegen. Ein schöner Blazer oder ein tolles Sakko, sehr schön. Auch bunte Karos sind dieses Frühjahr gefragt, denn wir brauchen einfach ein bisschen Farbe noch so einer tristen Zeit.

Genderless

Ein Hoch auf genderless fashion! Ja richtig gehört, denn rosa ist heuer die Trendfarbe der Männer. Rosa in sämtlichen Schattierungen und Tönen. Naja, okay, es muss ja kein ganzes Kleidungsstück sein. Es kann ein Muster sein, oder zum Beispiel ein Einstecktuch. Hellrosa Hemden wirken sehr schön zu einem grauen Anzug. Es kann auch mal eine rosa gemusterte Krawatte sein. Seien Sie kreativ!

Sneakers mal bunt

Klar weiße Sneakers sind wir nun schon gewöhnt. Aber bunte? Hmm…naja warum nicht? Natürlich muss es zum Anlass passen. Also ein wichtiger Geschäftstermin wird sich dafür nicht als passend erweisen. Aber an einem casual friday kann man das schon einmal wagen.