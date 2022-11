Schick umhüllt durch den Winter 2022/23

Was ist heuer im Winter in? Und was ist out? Ein warmer Mantel gehört einfach zur Grundausstattung der Winter-Garderobe. Warm halten soll nicht die einzige Funktion sein, denn der Mantel muss auch stylish und modern sein. Natürlich gibt es all time Klassiker, die nie aus der Mode kommen. Aber auch die Modetrends geben jede Saison aufs Neue etwas vor. Ein Mantel komplettiert einen schönen Bürolook.

Leo – wo das Herz begehrt

Ja genau, richtig gelesen. Eine Weile lang sah man Leo nur im Zoo, aber heuer ist Leo auch als Mantel angesagt. Es muss nicht immer außen Leo sein, es kann auch mal das Innenfutter in Leo-Optik gestaltet sein. Oder ein Detail in Leo, wie zum Beispiel eine Tasche oder die Knöpfe. Natürlich sollte man der Typ dafür sein. Ein Farbtyp des Sommers sollte nicht unbedingt ein typisches Leomuster, in den Farben Braun und Camel anziehen. Diese Farben passen nur zu warmen Farbtypen. Kühle Farbtypen sollten Leomuster in kühlen Farben tragen. Beispielsweise Graunuancen.

Pastell oder knallig?

Mäntel in Pastelltönen sieht man heuer kaum mehr in den Läden. Heuer gilt: je knalliger die Farben, desto besser und moderner! Keine Sorge, klassische Farben gehen natürlich sowieso immer, vor allem fürs Büro. Gute Laune wird aber durch knallige Farben vermittelt. Also, nehmen wir die Farbtöne des Sommers doch mit in den Winter! Kombiniert mit ruhigen Farbtönen ergibt das ganze ein komplett durchgestyltes Bild.

Lange Mäntel

Maxi Mäntel sind heuer mega im Trend. Je länger, desto besser. Kombiniert mit geraden Schnitten, oder auch oversized getragen umspielen diese Hingucker heuer die Knöchel vieler Damen. Zudem nicht zu schick, sondern auch noch wärmer als ein Kurzmantel.

Dufflecoat tauschen gegen Zweireiher

Der typische Dufflecoat darf heuer im Kasten hängen bleiben, denn wir tauschen ihn gegen den zweireihigen Wollmantel aus. Besondere Aufmerksamkeit lenken wir heuer auf unsere Körpermitte, die Taille. Taillierungen im Schnitt oder auch Taillengürtel machen dies möglich. Eine schöne Mitte kann entzücken! Eine doppelreihige Knopfleiste tut das auch!

Karo, was das Zeug hält

Ein weiterer Trend sind Karo-Mäntel. Es gibt unzählige Möglichkeiten an Karos. Klassisches Burberry Karo, Glencheck, Pepita, Tartan Karo usw. Egal ob Business oder Freizeit, Karo geht einfach immer. Cool, verspielt und klassisch. Mit einem karierten Wollmantel ist man immer gut gerüstet.

Ein bisschen Flausch

Vielleicht ist es in der Läden schon aufgefallen, heuer wird es flauschig. Kunstfell und Teddyflausch Mäntel sind heuer total angesagt. Natürlich auch in allen Farben. Aber Achtung, nicht dass es vielleicht zu billig wirkt. Auch hier sollte man ein bisschen auf die Qualität achten. Laut Laufstegen ist ein Teddyflausch Mantel DAS it-piece in dieser Saison. Besonders in sind hier heuer Braun- und Cremetöne.

Wattierte Mäntel