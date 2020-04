Salzburger Unternehmer bringt „Hans im Glas“ auf den Markt

Der Genuss-Fleischer Hans Walter bringt regionale Produkte im Glas auf den Markt, die mit langer Haltbarkeit punkten

Der aus der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze. So gut isst Österreich“ mit seiner Original Bosna bekannte Fleischermeister Hans Walter bringt mit »Hans im Glas« wieder eine Neuheit auf den Markt. Die ausgefeilten Kreationen werden mit regionalen Zutaten und Gewürzen in seiner Fleischerei in Salzburg/Sam gekocht. Durch eine selbst entwickelte Vakuumier-Technik sind die Produkte ungekühlt mindestens ein Jahr haltbar. Dabei verzichtet er auf Konservierungsstoffe, Aromastoffe, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker.

Hans Walter reagiert mit „Hans in Glas“ auf den Kundenwunsch, ausgezeichnete Produkte möglichst einfach verfügbar zu machen. „Einerseits haben viele Menschen durch die heutigen Arbeitsbedingungen nicht mehr Zeit frisch zu kochen. Andererseits ist in den letzten Jahren das Gesundheitsbewusstsein stark gestiegen. Die Folge ist, dass trotz Zeitmangel frische, regionale Produkte auf den Tisch kommen sollen“, erläutert Hans Walter. Die Zeit der billigen Fertiggerichte ist vorüber, sie entsprechen nicht mehr den Anforderungen von kritischen Kunden. Im Gegenteil, die Inhaltsstoffe auf Lebensmitteln werden immer häufiger genau studiert und hinterfragt. Hans Walter wird mit „Hans im Glas“ genau diesen Kundenansprüchen gerecht.

Die Rezepturen für „Hans im Glas“ hat Hans Walter gemeinsam mit Köchen sorgfältig entwickelt. „Damit die Frische der Produkte im Glas erhalten bleibt, braucht es viel Fingerspitzengefühl“, erklärt der Fleischermeister und ergänzt: „Wir haben sehr viel Zeit investiert, damit die Rezepte unseren Qualitätsansprüchen genügen und trotzdem lange haltbar sind.“ Die Qualität der Zutaten und der Zubereitung riecht man sofort: Es werden nur hochwertiges, regionales Fleisch sowie Gemüse und Gewürze verarbeitet. Verpackt sind die Produkte in einer praktischen und nachhaltigen Glasverpackung.

Für jeden Geschmack etwas

Die Produktpalette von „Hans im Glas“ ist breit gefächert: Ausgewählte Fleischgerichte wie „Chili con Carne“, „Rindsgulasch nach Wiener Art“ oder „Thai Curry mit Huhn“ sind hier genauso zu finden wie Beilagen, Suppen und hochwertige Fonds für Spitzenköche. Immer wieder gibt es ausgefallene Spezialitäten – zurzeit gibt es „Kalbsrahmbeuschel“ und „Saure Nierndl“ zum Probieren. „Mir ist es wichtig, dass sich wirklich jeder einen Vorrat anlegen kann, der seinen Vorlieben entspricht. Dabei muss es nicht immer Fleisch sein, auch wenn wir eine Fleischerei sind, bieten wir fleischlose Gerichte an“, legt Hans Walter dar.

Online einkaufen im 6er-Pack

Bei „Hans im Glas“ steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Aus diesem Grund werden die Produkte in perfekter Portionsgröße im Glas angeboten. Auch im Online Shop legt Hans Walter Wert auf einen ökonomischen Versand. „Wir versenden derzeit nur im 6er-Pack, da somit ein Karton voll ausgefüllt ist und natürlich CO2-neutral“, so Hans Walter. Auf Füllmaterialen oder halbleere Kartons wird dadurch verzichtet.

Um den Kunden die Idee des „Fast Slow Food auf Vorrat“ zu vermitteln, gibt es im Online Shop unter www.hansimglas.at auch praktische 6er-Boxen zu kaufen: Die „Burschi Box“, die „Österreich Box“ und die „Super Suppen Box“ bieten einen ausgewählten Mix an Produkten.

Hans Walter steht für Qualität

Die Genussfleischerei Walter steht seit Jahrzehnten für hohe Qualität und beste Fleischprodukte aus der Region. Hans Walter hat den Familienbetrieb vor 20 Jahren von seinen Eltern übernommen und führt diesen ganz in ihrem Sinne fort: Hochwertige, frische Waren zu fairen Preisen. Auch bekannt ist Hans Walter durch seinen Bosna-Stand in der Getreidegasse, den ältesten und weltberühmten ersten Bosna-Stand in Salzburg.