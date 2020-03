Sagen wir Pilates und Co den Kampf an

Wir finden viele Fehler an unserem Körper, aber vor allem auch an unseren Oberschenkeln. Anstatt ständig an sich zu zweifeln und sich zu kritisieren, sollte man sich einfach auch mal annehmen wie man ist. Und wie wir mittlerweile wissen, gibt es ja auch ein paar einfache Tipps und Tricks. Zu dünn, zu dick, zu viele Muskeln… alles ist möglich. Vor allem Frauen jammern immer wieder wegen ihrer seitlich zu betonten Oberschenkel. Aber oft hilft auch die härteste Diät sehr wenig.

Breite Oberschenkel kaschieren

Die richtige Kleidung zaubert eine Wohlfühlfigur. Funktioniert fast wie Zauberei! Wichtig ist hier wieder das Verhältnis zu den Schultern. Wer sehr schmale Schultern hat und dazu breitere Oberschenkel, kann auf jeden Fall mit Schulterpölstern ausgleichen. Weite und schwingende Röcke oder auch Röcke in A-Linie sind perfekt. Gut kaschieren lässt sich auch mit längeren Oberteilen. Oberteile die vor allem über die Partie reichen, welche man „verstecken“ möchte. Also hier auch wieder mal den Blick auf ein anderes Körperteil lenken. Zum Beispiel auf den schönen Oberkörper.

Mit Farben arbeiten

Wir können hier auch wieder mit Farben arbeiten. Das heißt also, dort wo ich kaschieren möchte, dunkle Farben wählen und dort wo ich zeigen will was ich habe, helle Farben, wie auch Muster verwenden. Bunte Muster und auch Linienmuster auf betonten Oberschenkeln besser vermeiden, denn diese tragen ein wenig auf. Auch kurze Hosen oder auch Miniröcke sind nicht sehr vorteilhaft. Rocksäume sollten bei breiten Oberschenkeln immer unter dem Knie enden. Auch Hosen mit aufgesetzten Taschen auf den Seiten sollten besser gar nicht gekauft werden. Wundervoll kombinieren lassen sich zum Beispiel längere Röcke mit einem seitlichen Schlitz, denn der Schlitz sorgt für eine Unterbrechung und lässt vor allem auch nur ein wenig Bein hervorblitzen.

NO GO breite Oberschenkel: eng anliegende Hosen, Bootcut Schnitte, helle Waschungen bei Jeans

Schmale Oberschenkel

Für diese Personen sind gerade geschnittene Hosen und Röcke wie für sie gemacht. Säume können auch am oder ober dem Knie enden. Perfekt sind auch Volants bei den Röcken, diese sorgen für ein bisschen Schwung. Bundfaltenhosen eignen sich ebenso sehr gut, um ein bisschen Volumen zu schaffen. Wichtig ist, auch hier wieder Ausgleich zu den Schultern zu schaffen.

NO GOschmale Oberschenkel: zu enge Kleider

Wärst du gern größer?

Unsere Beine sind ohne Zweifel ein wichtiges Körperteil. Für viele Frauen und auch Männer sind kurze Beine eine Problemzone. Hätten wir nicht alle gerne lange Beine? Der erste Tipp, immer auf die richtige Rocklänge oder Hosenlänge achten. Der Bund kann höher getragen werden, um optisch zu verlängern. Hüftig sitzende Kleidungsstücke eher vermeiden. Ein sehr wichtiger Tipp ist auch, den Gürtel immer in der Farbe des Unterteils zu wählen, denn so entsteht keine Unterbrechung der Farben. Auch Jacken oder Oberteile sollten nicht zu lange getragen werden, denn dies würde den Oberkörper verlängern und die Beine noch mehr verkürzen. Je länger zum Beispiel eine Jacke getragen wird, desto kürzer werden die Beine. Schmale Hosen oder Bundfaltenhosen verlängern optisch. Auch ein bisschen Absatz kann nicht schaden.

Wärst du gern kleiner?

Ja, es gibt auch Menschen, die gerne kleiner wären. Bei „zu langen“ Beinen empfiehlt sich, längere Oberteile zu tragen. Weitere Hosen oder auch Volantröcke und Details wie Taschen auf der Hose verkürzen die Beine optisch. High Heels oder Absätze vermeiden, gut sind hier aber Ankle Boots oder etwas höhere Stiefletten.