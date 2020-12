Rundum-Paket für Event-Highlights

Putz & Stingl schafft virtuelle Events mit medialem Mehrwert

Mit den eigenen Greenbox-Studios ermöglicht die Mödlinger Fullservice-Kommunikationsagentur Events einen Neustart der besonderen Art. Der Produktion und dem Livestream von Hybrid- und Online-Events sind keine Grenzen mehr gesetzt. Für einen nachhaltigen Effekt des umfassenden Eventkonzepts setzt Putz & Stingl – gemeinsam mit media4more – auf die digitale Verbreitung in namhaften Medien.

Ganzheitliche Event- und Kommunikationskonzepte

Als erfolgreiche Fullservice-Kommunikationsagentur liegt den kreativen Köpfen der Mödlinger Kreativschmiede das Entwickeln ganzheitlicher Event- und Kommunikationskonzepte im Blut. Mit der Entwicklung der Greenbox-Studios und einem eigens dafür zur Verfügung gestellten Mediatraining eines Profis mit ORF-Erfahrung übernimmt Putz & Stingl eine Vorreiterrolle. Mit der reinen Produktion eines Streams von Hybrid- oder Online-Events ist es für die Mödlinger Agentur noch nicht getan. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, unseren Kunden flexible Möglichkeiten aus einer Hand zu bieten.

Das Rundum-Paket mit media4more im Team

Damit können wir sie nicht nur vor einem zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bewahren, sondern auch kommunikativen Mehrwert generieren, um den es am Ende des Tages geht“, erklärt Gert Zaunbauer, CEO bei Putz & Stingl. Diesen nachhaltigen Effekt schafft die Mödlinger Agentur durch die Zusammenarbeit mit media4more, einer Online Marketing Agentur, spezialisiert auf die digitale Verbreitung von Text-, Bild-, Video- oder Audio-Content. In Kombination mit einem umfassenden Eventkonzept entsteht so ein einzigartiges Rundum-Paket für die Events von morgen.

Zielgruppen im Fokus

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass wichtige Botschaften von Hybrid- und Online-Events, die in den Greenbox-Studios von Putz & Stingl produziert wurden, auch jene Zielgruppen erreichen, die nicht Teil des eigentlichen Live-Events sein konnten. Für die mediale Verbreitung stehen neben PR-Maßnahmen auch zielgruppengenaue Online Marketingaktivitäten zur Verfügung, die – je nach Wunschformat – auch auf den wichtigsten News-Portalen Österreichs ausgespielt werden können.

Transparenz und Erfolgsmessung

Regelmäßiges Reporting verschafft Transparenz und garantiert die Erfolgsmessung der Kommunikationsmaßnahmen. Dieses Geschäftsmodell verfolgt media4more bereits seit seiner Gründung im Jahr 2003 und ist seitdem als Fullservice-Content-Distributor tätig. „Mit unserem breiten Netzwerk und langjährigem Know-how in der Medien- und Technologiewelt ist es uns eine große Freude, dieses tolle Konzept und die Kunden von Putz & Stingl zu begleiten und zu unterstützen“, ist Peter Rosenkranz, CEO bei media4more, überzeugt von der Zusammenarbeit. Neben der bereits erfolgten Umsetzung für einen langjährigen Stammkunden sind weitere Hybrid-Veranstaltungen für 2021 in Planung.

Über Putz & Stingl

Putz & Stingl wurde 1992 gegründet und kontinuierlich ausgebaut. Das stets eigentümergeführte Unternehmen betreut als Fullservice-Kommunikationsagentur rund 40 Kunden in den Bereichen Event Management, Public Relations & Digital Marketing. 2019 wurde das Unternehmen unter die Top-10 Agenturen in Österreich gewählt.

