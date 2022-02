Richtiges Lesen der Pflegesymbole

Jeder kennt sie. Manchmal kratzen sie ein bisschen auf der Haut und zack, weggeschnitten. Und schnell in den Mülleimer geschmissen, und weg ist das Etikett, für immer und ewig. Nur, was stand denn da jetzt noch mal drauf??? Das wäre gut zu wissen, wenn man das gute Teil in die Waschmaschine schmeißt. Wofür braucht man nun diese Etiketten eigentlich? Was bedeuten diese ganzen Symbole die da drauf stehen?

Ein kleines wichtiges Zettelchen?

Ganz klein gedruckt und unauffällig stehen auf diesem Etikett die wichtigsten Daten für die Pflege eines Kleidungsstückes drauf. Jedes Symbol hat eine wichtige Aufgabe! Und auch jedes Kleidungsstück braucht seine eigene Pflege. Wollpullis muss man eben anders pflegen als Baumwoll-Jersey Shirts. Natürlich kann auch nicht jedes Kleidungsstück gewaschen werden, diese brauchen eigene Pflegekennzeichen. Welche? Dazu unten mehr. Einen Anzug wird man eben nicht in die Waschmaschine stecken. Wenn man eben nicht weiß, wie heiß man etwas waschen soll oder darf, einfach nachschauen.

Der Waschbottich

Prinzipiell gibt es 5 wichtige Kategorien der Symbole. Diese sind immer in einer Reihe aufgelistet. First of all. Das Symbol für Waschen. Ist Handwäsche oder Maschinenwäsche erlaubt? Handwäsche wird durch eine Hand gekennzeichnet. Die maximale Waschtemperatur beträgt hier standardmäßig 40°. Die Zahl im Waschbottich zeigt die maximale Waschtemperatur an. Befindet sich ein Strich unter dem Bottich sollte man mit dem Schonwaschgang waschen, zwei Striche bedeuten Spezialschonwaschgang. Der durchgestrichene Waschbottich zeigt ein deutliches Waschverbot.

Bleichen

Next one: das Dreieck, bedeutet Bleichen. Ein stinknormales Dreieck bedeutet Chlor- und Sauerstoffbleiche sind erlaubt. Ein durchgestrichenes Dreieck bedeutet, wie könnte es auch anders sein, bleichen verboten. Und dann gibt es noch ein weiteres Dreieck, mit zwei Querlinien. Dieses bedeutet, dass nur Sauerstoffbleiche erlaubt ist, keine Chlorbleiche.

Trocknen

Ein weiteres Symbol: ein Quadrat, welches bedeutet, Trocknen. Trocknen ist in zwei Varianten möglich, nämlich im Trockner oder auf der Wäscheleine, hängend oder liegend. Demnach ist das Symbol für den Trockner mit einem Innenkreis gekennzeichnet. Zudem bedeutet ein Punkt im Kreis mit maximal 60° und bei schonendem Trocknungsprozess trocknen, und zwei Punkte bedeuten mit normalem Trocknungsprozess und maximal 80° trocknen. Liegend trocknen wird durch eine Querlinie im Quadrat angezeigt. Die Längslinie hingegen bedeutet hängend trocknen ist gestattet.

Das Bügeleisen

Nicht zu vergessen das Symbol Bügeln! Gekennzeichnet, natürlich durch ein Bügeleisen. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Die, die es hassen, werden sich über das durchgestrichene Bügeleisen freuen, denn es bedeutet „nicht bügeln“. Die Punkte im Bügeleisen bestimmen die Temperatur. Ein Punkt zeigt, dass die Höchsttemperatur 100° C nicht überschreiten darf. Zwei Punkte zeigen, dass die Maximaltemperatur 150° C sein darf und bei drei Punkten beträgt die Höchsttemperatur 200°C.

Professionell Reinigen

Last one: Professionelle Textilpflege. Ein Kreis mit einem Buchstaben innen. Ja genau, natürlich bedeutet jeder Buchstabe auch was. Der Buchstabe im Kreis gibt Hinweise, welche Lösungsmittel in der Trockenreinigung und welche in der Nassreinigung verwendet werden dürfen.

Ein P im Kreis. Dieses Symbol sieht man eigentlich am häufigsten, denn es bedeutet, dass eine professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und auch Wasserstoff möglich ist. Ein Strich unter diesem Symbol kennzeichnet wieder die schonende Reinigung. Ein F bedeutet, dass eine Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoff möglich ist. Ein durchgestrichener Kreis verbietet die chemische Reinigung. Und ein W im Kreis weist darauf hin, dass eine Nassreinigung möglich ist. Hier unterscheidet man auch wieder zwischen Normalbehandlung und auch einem besonders schonendem Prozess. Ein durchgestrichenes W verbietet die Nassreinigung.

Mit diesem Wissen kann eigentlich bei der Pflege der Schmutzwäsche nichts mehr schief gehen.