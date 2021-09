Reparaturbon lässt leider auf sich warten

Wir auf Unternehmerweb berichteten mit Freude darüber, dass es im Herbst diesen Jahres eine weitere Reparaturbonaktion geben werde. So erzählte es uns eine Reparaturnetzwerkerin im Sommer. Sie hatte offensichtlich gehört, dass die Stadt Wien wieder diese tolle Möglichkeit anbieten würde. Dem ist jetzt laut dieser Informatin nicht so, denn nun sei es ein Anliegen auf Bundesebene und das könne dauern. So wird es angeblich eine bundesweite, diesbezügliche Auflage des Reparaturbons geben. Wir sind gespannt und harren der Dinge, die noch zu reparieren sind. Natürlich soll damit angestoßen werden, darüber nachzudenken, ob nicht der ein oder andere (Haushalts)Gegenstand noch gut und erhaltungswürdig ist. Schön wäre, wenn auch abgesehen der Möglichkeit eines gewissen Teilkostenersatzes, der Gedanke an eine Reparatur in viele Köpfe Einzug halten würde.

Infos zum Reparaturbon

Wer noch nicht davon gehört hat, der hat eine interessante Initiative verpasst. Etliche Wiener Betriebe, die ausgewählt wurden, schlossen sich in einem sogenannten Reparaturnetzwerk zusammen. Dennoch bitte immer nachfragen, ob in dem gewählten Betrieb tatsächlich der Gutschein eingelöst werden kann. Lässt man nun etwas bei einem dieser Netzwerkpartner reparieren, bekommt man 50% des Preisen bis max. € 100,- gutgeschrieben. Damit will man erreichen, dass die unzähligen Dinge, die erworben wurden und nicht mehr (so gut) funktionieren, nicht gleich weggeworfen werden. Hier tritt der Umweltgedanke auf den Plan.

Wir haben bereits auf Unternehmerweb über den Reparaturbon ausführlich berichtet.

2022 Reparaturbon bundesweit

Wie Tech & Nature schreibt, wird es 2022 einen bundesweiten Reparaturbon geben, der maximal bis zu € 200,- zum reparierten Gegenstand beisteuert. Dafür hält die Aktion der Stadt Wien als Modell her, denn diese Aktion verlief äußerst erfolgreich. Sobald wir erfahren, dass die Aktion tatsächlich weitergeht, bzw. nun auf Bundesebene mit doppelt soviel Zuschuss anläuft, werden wir auf Unternehmerweb darüber berichten.