Pressemeldung: Mars Austria pumpt 70 Millionen Euro in den Standort Bruck/Leitha

Der Tiernahrungsmittelhersteller Mars Austria – ein Tochterunternehmen des US-amerikanischen Markenartikelkonzerns Mars – baut seine Präsenz in Österreich weiter aus. Bis zum Jahr 2023 fließen 70 Millionen Euro in die Erweiterung des Produktionsstandortes Bruck/Leitha. „Wir investieren dort in den Ausbau der Fabrik und errichten eine neue Dosenlinie“, kündigt Mars Austria-Geschäftsführer Hendrik de Jong in einem Interview mit dem Handels-Fachmagazin „Regal“ an.

Futter für Hund und Katz mit Ansprüchen

Im hochmodernen Werk Bruck/Leitha erzeugt Mars Austria unter der Marke „Royal Canin“ Spezialnahrung für Hunde und Katzen mit individuellen Ernährungsbedürfnissen. Produziert wird hier für den Weltmarkt. Die Exportquote beträgt mehr als 90 Prozent. Ein Hauptabnehmerland ist China.

Industrienahrung für Mensch und Tier

Mit 400 Beschäftigten erwirtschaftet Mars Austria einen Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt der Mars-Konzern in 80 Staaten rund 115.000 Mitarbeiter. Mit weithin bekannten Marken, wie Mars, Snickers, Uncle Ben´s, Twix, Balisto, Bounty, M&M´s, Maltesers, Orbit, Sheba, Whiskas und Pedigree, hat die Gruppe 2020 einen Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar erzielt. (hm)