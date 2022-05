Pressemeldung: Franchise Messe 24. bis 25. Juni 2022

Bald ist es wieder so weit. In der Wiener Stadthalle wird es wieder die Franchise Messe Österreich geben. Dort werden sich die jungen Wilden und etablierte Systeme präsentieren.

Die Franchise-Szene ist in Bewegung

Junge Systeme drängen auf den Markt, um rasch Markenanteile mit ihren innovativen Produkten oder Dienstleistungen zu erobern. Die Franchise Messe Österreich ist bekannt als Markenschau von sehr jungen bis sehr etablierten brands auf allen Investment-Levels.

Barbara Steiner, Gen.Sekr. des Österreichischen Franchise Verbandes

„Es gibt wohl keinen Wirtschaftszweig, in dem Franchising nicht zu finden ist“. „Laut unserer letzten Studie 2021 liegen die Branchen Lebensmittel und Gastronomie und Bauen vorne, die in Summe circa 45% ausmachen.

Die jungen Wilden auf der Franchise Messe

Hier zeigen wir Beispiele jener Unternehmen, die als junge Systeme mit innovativen Ideen den Markt erobern.

Das Fitness-label Bodyclub24 EMS-Training, das für automatische Anzugsteuerung durch APP für Training zu Hause und reale Bodyclubs steht.

Der Sushi Palace ist in Deutschland der größte Lieferdienst was Sushi angeht und möchte sich nun europaweit bis Beverly Hills in den USA aufstellen. Die Eröffnung wird voraussichtlich im Juli 2022 über die Bühne gehen.

Pipapo ist ein österreichisches Marktrestaurant mit Schauküche für mediterrane und regionale Küche zum Verzehr im Restaurant, für Abholung und Zustellung und Kooperation mit Lieferservices.

Damn Plastic will mit Wirtschaftsberatung zur Vermeidung von Plastik beitragen.

Die Firma Husse ist 1987 in Schweden gegründet und heute in 50 Ländern weltweit vertreten. Somit ist Husse der führende Anbieter für Premium Haustiernahrung mit Lieferservice und persönlicher Beratung. Und jetzt neu in Österreich.

Bei Storeroom geht es zwar wie bei allen Selfstorage-Anbietern um Lagerräume gegen Geld – allerdings hier nach Standard der DIN 15696. Allerdings wird die Automatisierung zum Thema. Storeroom ist der erste Anbieter, der online buchbar und mit einem elektronischen Schlosssystem welches per Smartphone-App angesteuert wird, ist.

RobShare ist das erste Franchise-System weltweit, welches sich auf die Vermietung von Service- Robotern spezialisiert hat.

RUFF bietet ein einzigartiges Indoor Golf Erlebnis mit modernsten Golf-Simulatoren für Golfer und Nicht- Golfer.

The Vending Brothers haben sich auf Minivending-Automaten mit Videoscreens spezialisiert.

Sartorius Werkzeuge sind zwar mit mit ihren über 140 Jahren Fertigungs-Knowhow keine Branchen- Newcomer, aber auf der österreichischen Franchise-Szene sehr wohl. Der deutsche Werkzeuglieferant ist spezialisiert für die Metallbe- und verarbeitende Industrie. Digitale Services und eine europaweite Lieferung in nur 24 Stunden sind selbstverständlich.

Die Etablierten System

Einige der etablierten Marken auf der Messe, u.a. McDonald ́s, Ankerbrot, Lucky Car, die 24-Stundenbetreuung AIS, Das Futterhaus, Burgerista, Unimarkt, Mailboxes Etc., Pearl Augenoptik, Ekosen ein slowenischer Spezialist für Öko-Heizungen, das Fitness-Label Bodystreet, Bistrobox (Pizza-Automat) und einige mehr.

Zielgruppe der Messe

Die Messe richtet sich vor allem an Menschen, die überlegen, sich mit Franchising selbständig zu machen, sowie an Unternehmen, die über Franchising expandieren oder eine weitere Marke in ihr Portfolio aufnehmen wollen und an jene, die in die Markenwelt des Franchisings eintauchen wollen.

Quelle: