Planlos schneller zum Ziel

Sie kennen sicher das Gefühl, zuerst muss ein Plan her und erst dann kann es los gehen. Das kann ganz wunderbar funktionieren, oder auch gar nicht.

Wir alle erleben durch Corona gerade eine Zeit, in der Vieles einfach nicht mehr funktioniert, was bisher gut funktioniert hat. Oder sogar das ganze Business nicht mehr.

Die ungewisse Zukunft ist nicht planbar

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man in Zukunft machen sollte? Gerade gestern in einem Coaching erzählte mir eine Kundin, dass eine geplante Roadshow aufgrund der Einschränkungen wegen Corona nicht möglich sei.

Ich fragte Sie dann, wann sie diese geplant hätte. Sie meinte: „Im August.“ Ich fragte Sie, ob ihr bewusst war, dass diese eventuell wegen Corona nicht stattfinden dürfte?“ Sie lachte mit einem weinenden Auge und sagte: „Eigentlich wusste ich es. Die Planung und die Vorfreude haben aber so einen Spaß gemacht.“

Planen Sie nicht aus Ihrer Vergangenheit

Was in diesem Fall passiert ist, ist Ihnen vielleicht auch schon passiert. Ich kenne es übrigens auch sehr gut. Wir versuchen, so zu planen, wie wir es bisher immer gemacht haben. So fühlt man sich sicher und gut, weil man genau damit schon viele positive Erfahrungen gesammelt hat.

Heutzutage kann einem so eine „blinde“ Planung jedoch zum Verhängnis werden, wie man an diesem Beispiel sieht.

Welcher Plan funktioniert im Jetzt und in der Zukunft?

Einfach nur eine Umsatzzahl zu definieren ist zu wenig. Bevor Sie planen, sollten Sie sich mit Ihrem Ziel etwas tiefgründiger auseinandersetzen. Möchten Sie das tun, dann lade ich Sie zum kostenlosen online Workshop: „Erfolgreich planen in unsicheren Zeiten“ recht herzlich ein.

Klarheit über Ihr Unternehmensziel zu haben ist die Voraussetzung für einen Plan, der auch in unsicherer Zukunft funktioniert.

3 Tipps zum Planen für eine ungewisse Zukunft möchte ich Ihnen gleich mitgeben

Hören Sie auf, viel Zeit in Pläne für die nächsten Wochen und Monate zu stecken

Nutzen Sie die Zeit lieber dafür, Ihr Bewusstsein zu trainieren – das ist nämlich der Schlüssel zum Erfolg, um auch in Krisenzeit gesund und erfolgreich zu bleiben. Zum Beispiel: bewegen Sie sich regelmäßig an der frischen Luft, einfach nur um mit sich selbst zu sein, ohne sich etwas beweisen zu müssen. Finden Sie eine Form der Meditation, die zu Ihnen passt und die Sie gerne machen, weil Sie immer mehr spüren, wie gut es Ihnen tut.

Planen Sie täglich nur Schritt für Schritt. Stellen Sie sich dazu Fragen wie: Was ist jetzt dran? Was bringt mich jetzt weiter? WICHTIG: Steigen Sie aus Ihrem Kopf aus, der plappert nur aus der Vergangenheit und aus Angst vor der Zukunft. Wir leben und arbeiten im Jetzt! Was ist JETZT für Sie möglich?