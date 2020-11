Online Workshop am 19.11.2020 um 20 Uhr

Erfolgreich planen in unsicheren Zeiten am

Eigentlich weiß jeder von uns, was der nächste Schritt ist, um weiterhin ein Unternehmen zu führen, von dem man gut leben kann und das einem täglich Freude bereitet.

Weil man diesen Plan hat, auf den man sich in der Vergangenheit eigentlich ganz gut verlassen konnte. Wenn da nicht dieses Virus namens Corona wäre, das alle erprobten Pläne zunichte macht und uns Unternehmer in eine ungewisse Zukunft schickt.

Was tun, wenn das „alte“ Planen nicht mehr funktioniert?

Ganz einfach, sich „neues“ Planen erlauben! Und das Schöne daran ist, Sie müssen es gar nicht lernen, sondern es steckt bereits in Ihnen!

Was es jedoch von Ihnen verlangt, ist, sich täglich aufs Neue darauf einzulassen. Auch das wäre eigentlich ganz einfach, wenn da nicht unser Kopf wäre, der sich gerade am Anfang damit schwertut, keinen klaren Plan zu haben.

In dem Moment kommt uns nämlich die Sicherheit abhanden und genau das löst Unsicherheit in uns aus. Das Gefühl kennen Sie ja bereits, und ich weiß, gerade am Anfang ist es nicht gerade angenehm.

Was wäre, wenn gerade im Aushalten dieser Unsicherheit das Erfahren von erfolgreichem Planen in unsicheren Zeiten steckt?

Sind Sie mutig beim Führen Ihres Unternehmens?

Gehen Sie einfach weiter, der Ungewissheit können Sie sowieso nicht entkommen. Sie können Sie jedoch dafür nutzen, um das „neue“ Planen schneller und leichter in Ihren Arbeitsalltag zu lassen.

Machen Sie doch den ersten Schritt mit mir gemeinsam beim kostenlosen online Workshop „ Erfolgreich planen in unsicheren Zeiten“ am 19.11.2020 um 20 Uhr.

Einfach anmelden und dabei sein. Ich freue mich sehr, Sie dabei unterstützen zu dürfen.