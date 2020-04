Nehmen wir die Stilrichtungen genauer unter die Lupe

Sportlich schick oder doch elegant? Wir tendieren alle zu einem Modestil. Und das wollen wir heute einfach mal abchecken. Was gefällt mir? Was habe ich ähnliches in meinem eigenen Kleiderschrank? Was gefällt mir auch an anderen? Prinzipiell unterscheiden wir ein paar wichtige Modestile. Klassisch, feminin, sportlich, avantgardistisch. Um einen kleinen Einblick zu bekommen, beschreibe ich die verschiedenen Stile in den folgenden Beiträgen.

Extravaganz

Beginnen wir mit dem komplexesten aller Stile. Der extragante, beziehungsweise avantgardistische Stil. Personen, mit einem extravaganten Stil möchten in der Öffentlichkeit auffallen. Sie möchten nicht sein, wie der Rest der Welt. Sie sind „anders“ und auch ein klein wenig mutig. Ein perfektes Beispiel für diesen Modestil ist die englische Modeikone und Modedesignerin Vivienne Westwood. Sie verkörpert ihre Seele und ihre Einstellung. Oft fallen Menschen die den avantgardistischen Modestil verkörpern auf und können auch provokant wirken. Sie werden von anderen Personen meist als schrill, dramatisch, eigen, extra, futuristisch oder auch verrückt benannt.

Bunt bunt bunt sind alle meine Kleider

Nehmen wir uns den avantgardistischen Stil mal genauer unter die Lupe. Wie sieht es denn mit den Farben aus? Auch hier gilt oft, bunt bunt bunt und auffallen stehen ganz weit oben. Bunter Farbkombinationen aber auch sehr knallige und kräftige Farben werden gerne getragen. Strahlende Farben wie Orange, Rot, Violett, Leucht- und Neonfarben, aber auch Schwarz und Metallicfarben sind ziemlich beliebt.

Fancy Schnitte

Die Schnittführung, wie soll es auch anders sein, ist auch „anders“. Einfallsreiche und außergewöhnliche Schnitte beeindrucken durch ihre Raffinesse. Es wird viel gerafft und fantasievoll drapiert. Auch asymmetrische Schnitte sind sehr beliebt. Verschiedene Lagen werden miteinander kombiniert und auch verschiedene Längen können kombiniert werden.

Ausgefallene Materialien

Na wer findet sich hier im eigenen Kleiderschrank wieder oder wem gefällt der Gedanke aufzufallen und anders zu sein? Die Materialien dürfen bei diesem Stil natürlich auch rocken. Je ausgefallener, desto besser. Alles ist erlaubt und alles wird auch verwendet. Egal ob große Muster, stark kontrastreiche Muster, geografische oder exzentrische Muster. Auch Schriftzüge werden gern auf den Materialien aufgebracht. Oft sind es aussagekräftige Statements. Auch Fantasiemuster und Animal Prints sind sehr beliebt. Aufwändige Stickereien und auch Applikationen, sowie Strass, Glitzer und Pailletten in allen Farben und Formen kommen vor. Besonders beliebt sind auch Totenköpfe, Leomuster, Karos in allen Variationen, Pop-Art Muster… und noch vieles mehr.

Accessoires runden das Outfit ab

Kommen wir zu einem unverzichtbaren Thema des avantgardistischen Stils. Die Accessoires! Mit Accessoires kann man sich auch sehr gut ausdrücken, sie runden ein Outfit ab. Oft wird hier auch ein bisschen fett aufgetragen mit verschiedenen Accessoires. Das Extreme ist wieder sehr beliebt. Extrem große Formen, voluminöse Größen werden auch überladend eingesetzt. Natürlich immer im neuesten Trend. Ein gutes Beispiel dafür sind extrem großer Ohrschmuck, Piercings oder üppige Ketten und Armreifen. Man liebt es viele Ketten, Ringe oder Armbänder übereinander zu kombinieren. Ein weiteres wichtiges Accessoire ist eine riesige Brille oder auch mächtige Uhren. Breite Gürtel, außergewöhnliche Strümpfe oder XL-Taschen sind unverzichtbar.

Gewagte Frisuren

Die Frisur, wie soll es auch anders sein, muss knallen. Gewagte und auch oft sehr knallige Haarfarben und Schnitte sind beliebt. Dazu passen Cutouts, Undercuts und jede Länge von kurz bis extrem lang. Verrückte Frisuren vom Laufsteg werden nachgeahmt. Viele Styling-Produkte sind dazu oft notwendig.

Knalliges Make-up

Make-up nicht nur bei Frauen, ja auch bei den Herren der Schöpfung. Auch hier gilt es wieder farbenfroh zu sein. Kräftiges und aufwändiges Make-up wird getragen. Starke Kontraste und mutige Farbkombinationen sind wichtig.

Was man natürlich beachten muss: Nicht in allen Berufssparten kann man diesen Stil verkörpern. In manchen sind sie stark vertreten, wie in etwa in der Modebranche. Muss man sich aufgrund seines Jobs in einer bestimmten Art und Weise kleiden, kann man versuchen diesen Stil durch kleines Details einzubauen, wie beispielsweise Schmuck oder einzelne Kleidungsstücke.