Meines Wissens kann man seit Ende 2022 die Chat-GPT, ein auf KI (Künstlicher Intelligenz) basierender Chat-Bot, kostenlos benutzen. Die Chat-GPT ist ein Chat-Bot, der mehr oder weniger gut, lustig und ausführlich eingegebenen Fragen beantwortet. Das interessiert uns von Unternehmerweb natürlich ebenfalls sehr. Darum haben wir den Text zu unserem Aufruf an alle Unternehmer und Unternehmerinnen aus Österreich sich mit Ihrem Unternehmen auf Unternehmerweb.at zu präsentieren, von der Chat-GPT schreiben lassen.

Text beziehungsweise Anfrage an die Chat-GPT

Auf unternehmerweb.at ermöglichen wir es allen österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern sich als Person mit ihrem Unternehmen vorzustellen. So haben sich bereits an die 200 EPU und KMU auf unsere Online-Plattform präsentiert. Nun wollen wir wieder einen Aufruf mit diesem Artikel starten, um dieses kostenlose und marketingtaugliche Angebot bekanntzumachen. Wer mitmachen möchte, wendet sich an redaktion@unternehmerweb.at. Wenn im Betreff Unternehmensportrait steht, dann retournieren wir an diese E-Mail-Adresse einen Fragebogen. Dieser sollte ausgefüllt und mit einem Portrait der Unternehmerin, des Unternehmers retourniert werden. Danach wird der ausgefüllte Fragebogen mit der Verlinkung zum Unternehmen und einem Foto veröffentlicht und im nächstfolgenden Newsletter beworben.

Wir möchten daher einen spannenden und witzigen Text im Anschluss an diese Zeilen veröffentlichen. Bitte schreibe daher einen entsprechenden Werbetext.

In Sekundenschnelle nun der folgende Output

Sie sind eine erfolgreiche Unternehmerin oder ein erfolgreicher Unternehmer aus Österreich und möchten sich und Ihr Unternehmen in der Online-Welt präsentieren? Dann ist unser kostenloses Unternehmensportrait auf unternehmerweb.at die perfekte Möglichkeit dafür!

Bereits 200 EPUs und KMUs haben sich auf unserer Online-Plattform vorgestellt und von den vielen Vorteilen profitiert. Mit einem Unternehmensportrait auf unternehmerweb.at erhöhen Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens und erreichen so noch mehr potenzielle Kunden und Geschäftspartner.

Machen Sie mit und stellen Sie sich jetzt auf unternehmerweb.at vor! Es ist ganz einfach: Schicken Sie eine E-Mail an redaktion@unternehmerweb.at mit dem Betreff „Unternehmensportrait“ und wir senden Ihnen umgehend einen Fragebogen zu, den Sie ausfüllen und mit einem Portrait des Unternehmers oder der Unternehmerin sowie einem Foto Ihres Unternehmens retournieren. Innerhalb kürzester Zeit wird Ihr Unternehmensportrait veröffentlicht und in unserem nächsten Newsletter beworben.

Also zögern Sie nicht und nutzen Sie diese einzigartige Chance, um sich und Ihr Unternehmen noch erfolgreicher zu präsentieren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Das erkennen wir daraus!

Prinzipiell ist der Text ganz ansprechend. Wie man sieht, schmückt er ein wenig den vorgegebenen Text aus und vergisst hier und dort zu Gendern. Auf jeden Fall fand ich es lustig und innovativ. Daher werden wir in den nächsten Artikel immer wieder mal eine kreative Anfrage stellen und weiteres über die Chat-GPT berichten.

Das hoffen wir…

Und natürlich hoffen wir, dass dieser, von der Chat-GPT erstellte Werbetext möglichst viele Unternehmer und Unternehmerinnen anspricht, sich mit einem Unternehmensportrait bei uns vorzustellen.