Machen Sie Ihren Kunden ein Geschenk: Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit

Es ist sehr leicht, wenn man erkannt hat was es braucht, damit der Umgang mit dem Kunden leicht und locker abläuft.

Es braucht Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Noch besser: Ihre bewertungslose Aufmerksamkeit dem Kunden gegenüber.

Der Mensch kommt als Mensch zu kurz

Wir leben in einer Wohlstandgesellschaft, in der der Mensch als Mensch zu kurz kommt. Nicht selten kommt mir zu Ohren, dass die Menschen, die täglich mit Kunden zu tun haben, wenig Positives über Kunden sagen. „Die Kunden sind so mühsam und unverschämt geworden.“ Oft verlieren Menschen, die viel mit Kunden zu tun haben, die Freude und die Energie in ihrem Job.

Wie denken Sie über Ihre Kunden?

Was meine ich mit bewertungsloser Aufmerksamkeit?

Treten Sie Ihren Kunden ohne Bewertungen, Vorverurteilungen, Glaubenssätzen, Geschichten aus der Vergangenheit und Schlussfolgerungen gegenüber – und Sie werden entdecken, wie entspannt und leicht ein Kundengespräch ablaufen kann!

Mit der bewertungslosen Aufmerksamkeit nehmen Sie den Menschen als Menschen wahr. Sie bauen so die Barrieren ab, die nur Kampf und Stress verursachen würden, und laden die Leichtigkeit ein.

Zugegeben, jemandem bewertungslos zu begegnen ist nicht leicht, weil wir es nicht gelernt haben. Versuchen Sie ganz bewusst, bei jedem Kontakt mit einem Menschen Ihre Barrieren runterzufahren anstatt sich vorzustellen, was gleich kommen wird. Dadurch hat Ihr Gegenüber das Gefühl, als Mensch wahrgenommen zu werden. Sie erleichtern sich dadurch nicht nur Ihren Job, sondern Ihre Kunden werden auch mehr und lieber bei Ihnen kaufen, weil Sie Ihnen mit Ihrer bewertungslosen Aufmerksamkeit ein Geschenk machen, dass Sie selten irgendwo bekommen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Umgang mit Ihren Kunden.