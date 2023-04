Kennen Sie den Markt? Gut genug?

Um sich abzuheben, muss man über den eigenen Tellerrand schauen!

Stellen Sie sich heute einmal die Frage, ob Sie wirklich den eigenen Markt und die Entwicklung gut genug kennen?

Beginnen wir beim Markt und deren Entwicklung

Dazu muss man wissen, dass man den Markt in verschiedene Segmente einteilen kann – in die sogenannten Marktsegmente. Notieren Sie hier gleich Ihre Einschätzung dazu.

Natürlich ist dies keine genaue Marktanalyse – mit wirtschaftlichen Daten & Fakten – aber es hilft, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Natürlich finden Sie auch diverse Trends und Statistiken im Internet. Fündig werden Sie beim Zukunftsinstitut von Matthias Hoarx und Harry Gatterer, Statistik Austria oder Sie finden auch diverse Analysen der Wirtschaftskammer Österreich. Doch schauen Sie, wie Ihre eigene Einschätzung ist. Es ist immer wieder gut, die eigene Einschätzung zu analysieren. Denn Sie kennen Ihre Situation am besten – und was andere betrifft, muss nicht zwangsläufig auch Sie betreffen.

Entdecken Sie Chancen & Risiken

Beginnen wir allgemein – mit der allgemeinen Wirtschaftslage.

Welche Risiken bzw. welche Chancen sehen Sie? Schreiben Sie sich einfach alles von der Seele. Wie schätzen Sie die Lage ein. Um es genauer zu durchleuchten, notieren Sie die letzten 5 Jahre. Was hat sich verändert? Ging es bergauf oder bergab? Gibt es dadurch Chancen? überlegen Sie dann weiters, wie es weiter gehen könnte. Wie wird es in den nächsten drei Jahren aussehen? Bergauf oder bergab?

Und nun detaillierter für Ihre Branche

Es gibt in jeder Branche Markttrends. Wie sieht es in Ihrem Markt aus? Was ist passiert? Wie war die Entwicklung? Ergeben sich daraus neue Chancen und Möglichkeiten? Wie sind Sie hier aufgestellt? Können Sie hier punkten? Sind Sie stark für diese Veränderung. Sind Sie am Puls der Zeit?

Durchleuchten Sie auch hier die letzten 5 Jahre und die nächsten 3 Jahre.

Erkennen Sie dadurch neue Ideen und Möglichkeiten. Wie heiß es so schön. Es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen. Und das ist auch das Schöne am Unternehmertum. Es wird immer Möglichkeiten und Wege geben. Diese sind nicht immer leicht oder einfach. Doch es gibt sie. Und Lösungen sind zu finden … für alle. Früher dachte man, Glühbirnen braucht kein Mensch – es gäbe ja Kerzen …. Gottfried Daimler sagte im 19. Jahrhundert, dass es nicht mehr wie 5000 Fahrzeuge braucht, da man nicht mehr Chauffeure hat, um diese zu steuern. Alles Irrtümer. Der Markt wächst. Die Möglichkeiten wachsen. Die Chancen wachsen. Nun gilt es Ihre Chance zu nutzen. Kommen Sie auf die Gewinnerseite…

Definieren Sie eine wachsende Zielgruppe

Das sagt sich so einfach. Doch wenn man sich keine Gedanken über die Zielgruppe macht, kann dies fatal sein. Rückläufige Verkaufszahlen können ein Hinweis darauf sein, dass die Zielgruppe nicht mehr – oder auch nicht richtig erreicht wird. Wie haben sich Ihre KundInnen verändert? Wie haben Sie diese die letzten 5 Jahre erlebt. Wo gab es die größten Veränderungen? Wie sieht die Kaufkraft bei Ihrer Zielgruppe heutzutage aus? Hat sich die Konsum-Gewohnheit verändert? Was glauben sie, wie wird es weiter gehen – in den nächsten drei Jahren? Passt Ihre Positionierung vielleicht für eine andere Zielgruppe heute besser? Wen erreichen Sie leicht(er)?

Das liebe Geld – eine Herausforderung:

Wie hat sich die Verkaufsmenge und der Verkaufspreis entwickelt? Und wie hat sich der Einkaufspreis bzw. die übrigen Kosten entwickelt. Wir alle sehen die globalen Veränderungen – betrifft das auch Ihren Markt? Gehören Sie zu den Gewinnern der Krise? Oder was müssten sie anpassen, damit Sie auf die Gewinnerseite wechseln könnten? Was ist möglich mit Ihren Erfahrungen, Werten & Stärken? Wo können Sie optimieren? Gibt es andere Einkaufsmöglichkeiten? Andere Vertriebskanäle? Kooperationen und Partnerschaften, um Kosten teilen zu können?

Der Fortschritt – die nächste Herausforderung

Das sich in den letzten Jahren die Technologie enorm gewandelt hat, ist jedem bewusst. Doch was können Sie daraus für Ihr Unternehmen ableiten? Was passierte in den letzten fünf Jahren? Konnten Sie mithalten? Was ergaben sich dadurch für Möglichkeiten? Verbesserungen? Konnten Sie Abläufe durch die technologische Entwicklung optimieren? Automatisieren? Beschleunigen? Erweitern? Wie wird es in den nächsten Jahren für Sie weitergehen?

Die rechtlichen Veränderungen – eine starke Herausforderung

Durch neue Datenschutz-Richtlinien und Werbeeinschränkungen und Veränderungen der Kommunikation im Bereich der Diversität hat es gerade in den letzten Jahren enorme Veränderungen gegeben. Wie sieht das bei Ihnen in den letzten fünf Jahren aus. Wo wird der Weg für Sie weitergehen? Was können Sie sich für die nächsten drei Jahren vorstellen?

Schwankungen innerhalb eines Kalenderjahres – ein Auf und Ab?

In manchen Branchen gab es immer schon saisonale Schwankungen. Wie sieht das heutzutage in Ihrer Branche aus? Hat sich da etwas verändert? Gibt es auf einmal Schwankungen – oder gab es die immer schon? Sind die Schwankungen heutzutage anders? Länger oder kürzer? Intensiver oder schwächer? Oder einfach ganz anders? Wir wären nicht UnterNEHMER*INNEN – sondern UnterLASSER, wenn wir nicht alles unternehmen würden, um das Geschäft wieder auf Kurs zu bringen. Nehmen Sie sich nun jetzt die Zeit und packen Sie es an. Schauen Sie sich auch Ideen von anderen Branchen an. Vielleicht können Sie etwas für Ihr Business umsetzen und die Schwankungen dadurch abfedern.

Der Markt – regional, national und international betrachtet:

Manchmal ist es hilfreich zu träumen. Träumen von Wachstum. Schauen Sie über den Tellerrand. Über die Grenzen… Durch die globalen Veränderungen hat nun wirklich (fast) jede Firma die Möglichkeit online zu verkaufen – ob es ein Online-Produkt oder Dienstleistung ist – oder ein Online-Shop für die eigenen Produkte. Es gibt viele Förderungen und hilfreiche Stellen – im Netz finden Sie viele Möglichkeiten, die sich mit dieser Herausforderung jeden Tag beschäftigen. Nutzen Sie diese Informationsquellen.

Betrachten Sie den Markt. Erkennen Sie Risiken und finden Sie Ihre Chancen.