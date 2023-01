JETZT Recruiting 2023

Alles über Digital Recruiting, Social Recruiting, Speed Recruiting, Live Recruiting, Candidate Journey, Employer Branding und Onboarding-Prozesse

Bei der Fachkonferenz JETZT Recruiting am 1. und 2. März 2023 in Wien vermitteln Digital-Recruiting- und Employer-Branding-ExpertInnen von Personaldienstleistern, HR-Abteilungen, Karriereplattformen und Agenturen, wie man im digitalen Zeitalter die besten Köpfe für sein Unternehmen begeistert.

Wie Personalmarketing und Human-Resources-Management im Jahr 2023 und darüber hinaus neu gedacht werden müssen, erfahren all jene, die sich in Unternehmen und Institutionen aktuell und in unmittelbarer Zukunft mit dem Themenfeld beschäftigen, bei der Fachkonferenz JETZT Recruiting. Anfang März 2023 in Wien. Die zwei auch separat buchbaren Konferenztage der JETZT Recruiting am 1. und 2. März widmen sich in Keynotes, Vorträgen, Best Practices und Workshops den Themenfeldern Digital Recruiting, Social Recruiting, Live Recruiting, Candidate Journey, Employer Branding, Storytelling im Recruiting-Prozess, Employee Experience und – heute aktueller als je zuvor – Remote Work als Asset im Wettstreit um die besten Köpfe.

Training Day: Workshops und Hands-on-Übungen

Der Training Day der JETZT Recruiting liefert den TeilnehmerInnen sofort in die Tat umsetzbares Know-how, enthält eine ganze Reihe von praxisrelevanten Übungen und wartet mit vielen Tipps und Tricks für die tagtäglichen Herausforderungen im Human-Resources-Management auf. Die KonferenzteilnehmerInnen werden nach Absolvierung des Training Day der JETZT Recruiting verstehen, wie man potentielle MitarbeiterInnen der Generation Y und der Generation Z idealtypisch anspricht und wie man seine Digital-Recruiting-Strategie sowie seine Employer-Branding-Strategie grundsätzlich konzeptionell, inhaltlich und formal anlegen sollte und welche digitalen Kommunikationskanäle eine Rolle beim Recruiting spielen, um heute und morgen die besten verfügbaren Arbeitskräfte als Mitarbeiter für sein Unternehmen zu begeistern. Unter den Trainern der JETZT Recruiting am Training Day finden sich Armin Rogl, Founder der der mehrfach ausgezeichneten Social Media-Agentur MediaBrothers, Alexandra Vetrovsky-Brychta, Business Director der Xing-Tochter Onlyfy in Österreich und Eugen Schmidt, Founder der Agentur AboutMedia.

Conference Day: Keynotes, Vorträge und Best Practices

Der zweite Tag der JETZT Recruiting – der Conference Day – liefert den TeilnehmerInnen im Rahmen von Keynotes, Vorträgen und Best Practices jede Menge Know-how im Themenfeld Digital Recruiting und Handlungsanleitungen für die Personalsuche im digitalen Zeitalter. Der thematische Bogen spannt sich dabei von zukünftigen Herausforderungen im Recruiting und den Touchpoints entlang der sogenannten Candidate Journey über das Recruiting auf Social-Media-Plattformen bis hin zu innovativen Employer-Branding-Ansätzen und Employee-Experience-Modellen.

Als Vortragende der JETZT Recruiting fungieren Digital-Recruiting- und Employer-Branding-ExpertInnen: Carina Hödl vom E-Commerce-Unternehmen niceshops hat mit ihrem Employer-Branding-Konzept den Staatspreis Marketing gewonnen und wird über das siegreiche Konzept referieren. Daniela Mühlberger-Spicker, die HR-Verantwortliche des Bundesrechenzentrums (BRZ), skizziert in ihrer Keynote die digitale Candidate Journey von BRZ-BewerberInnen. Andreas Moser, Founder der Agentur CAKE Health, schildert in einer Best-Practice-Keynote seine Learnings aus dem Remorte-Work-Experiment „Cake by the Ocean“. Kerstin Vockner, Personalchefin der Stieglbrauerei, berichtet in ihrer Best Practice Keynote von revolutionären HR-Maßnahmen wie Speed Recruiting. Alexandra Vetrovsky-Brychta, Business Director der Xing-Tochter Onlyfy in Österreich, hat eine Opening Keynote zum Themenfeld Digital Recruiting generell vorbereitet. Martin Distl, Managing Director m studio, und Thomas Kenyeri, Gründer der Agentur KESCH, werden eine Best Practice Keynote über Live Recruiting halten. Eugen Schmidt von AboutMedia spricht sich in seiner Afternoon Keynote gegen von Marketing- und Werbedienstleistern geprägte Generationenbilder im Recruiting aus. Und Konrad Mayr-Pernek, Business Developer bei Purpur Media wird gemeinsam mit den Kreativköpfen von Visual Statements erläutern, wie man die Kraft von Social Media für Recruiting-Kampagnen nutzen kann.

Anmeldung

Anmeldungen zur JETZT Recruiting sind ab sofort hier möglich. Der Ticketpreis der JETZT Recruiting beträgt 390 Euro netto für den Training Day, 290 Euro netto für den Conference Day sowie 490 Euro netto für Training Day und Conference Day.

Hier geht`s zum Programm!

Quellen:

momentum.wien

media4more