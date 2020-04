Jetzt mehr Leichtigkeit wählen! So geht´s.

Holen Sie sich kurz die aktuellen Informationen zum Corona Virus aus dem Netz und dann reicht es wieder. Zu viel Informationen darüber machen Angst und bringt Hilflosigkeit in Ihnen hervor, die alles noch viel schlimmer machen.

Jetzt heißt es bewusst Leichtigkeit wählen

Sie haben nämlich immer die WAHL, entweder Sie schenken der Angst und Ungewissheit Ihre Energie & Aufmerksamkeit, dass sehr unangenehme Szenarien in Ihrer Fantasie hochbringt und zusätzlich zu körperlichen Unwohlsein führen kann.

ODER

Sie erlauben sich jetzt mehr Leichtigkeit zu wählen? Ja, bitte tun Sie es, damit tun Sie sich nicht nur einen gefallen, sondern zeigen mit Ihrer Wahl anderen Menschen, dass es gerade in schweren Zeiten, so notwendig ist mehr Leichtigkeit zu wählen.

Mit dem Albatros-Prinzip leichter Leichtigkeit wählen

Es kann nur leichter werden, wenn Sie es sich erlauben und es dann auch wählen.

Schritt: Entscheidung für mehr Leichtigkeit

Steigen Sie raus aus der „Angst und Ungewissheit Box“. Wie? Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: ein paar Schritte gehen oder Sie wenden die bilaterale Hemisphären Stimulation an, z.B. in dem Sie Ihre Augen rasch von der rechten zur linken Seite hin und her bewegen, nur die Augen, nicht den Kopf. Machen Sie das so lange, bis Sie merken, wie sich die rasenden Gedanken in Ihrem Kopf beruhigen und Ihr Körper sich dadurch wieder leichter öffnet. Ein tiefes Durchatmen wird wieder möglich und Sie bekommen einen klaren und offenere Blick auf Ihr Thema.

Schritt: Stellen Sie Fragen?

In der Schule oder Ausbildung hat uns keiner beigebracht einfach Fragen zu stellen und dann schauen, welche Ideen durch die gestellte Frage in den Raum kommen. Wir handeln meistens aus unseren Erfahrungen heraus und hoffen damit schnell und leicht das Ziel zu erreichen. Mit dieser Methode greifen Sie auf altbekanntes zurück, ob das wirklich zielführend in der neuen Problematik ist, sei dahingestellt!?

Sie wollen in Zukunft mehr Leichtigkeit am Weg zum Ziel wählen, dann stellen Sie einfach eine Frage z.B. Was könnte mich bei diesem Thema unterstützen? Vielleicht kommt im ersten Moment nicht gleich eine Idee, Hinweis, Lösung, etc. fragen Sie erneut und bleiben Sie einfach in der Frage. Vertrauen Sie sich, es werden ganz bald Möglichkeiten in den Raum kommen, die Sie vorher nicht sehen konnten.

Und jetzt heißt es wählen!

Schritt: Folgen Sie den leichten Möglichkeiten

Vielleicht kommt eine Möglichkeit oder mehrere Ideen die Sie bei Ihrem Thema unterstützen könnten. Sie wählen diese Möglichkeit, die sich für Sie leicht und sofort umsetzbar anfühlt, tun Sie es einfach, auch wenn Sie noch nicht ganz erkennen, wohin Sie das führt.

Mit dem Albatros-Prinzip begeben Sie sich auf ein kleines Abenteuer, Sie wählen ein Ziel, was sie erreichen wollen, jedoch wissen Sie vorher nicht, wie Sie es erreichen werden. Das ist diese kleine Unsicherheit, die Sie ertragen müssen, wenn Sie es mit mehr Leichtigkeit erreichen wollen. Ich kann nur sagen, es zahlt sich sowas von aus. Probleme können durch diese Vorgangsweise leichter und meistens auch schneller gelöst werden, weil Sie es mit dem ersten, zweiten und dritten Schritt gewählt haben.