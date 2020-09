Seit gestern steht die Corona-Ampel in Wien auf Orange. Dennoch treten die Maßnahmen nicht exakt so in Kraft, wie es bei orangener Ampelschaltung vorgesehen wäre. Das Orange soll für die Bevölkerung mehr eine Signalwirkung haben. Wie soll man sich da auskennen, fragt der Moderator im Morgenjournal auf Ö1 vom 15.9.2020 den Simulationsexperte Martin Bicher, TU Wien.

JETZT Konferenzen online

Viel Wille zur bewährten JETZT Konferenz ist da, dennoch gibt es in dieser Situation keinen gangbaren Weg, so die JETZT Konferenzen-Macher. Die Lage sei viel zu unsicher und man wisse nicht, wie es in ein paar Tagen, Wochen und Monaten aussieht. Es ist nicht vorherzusehen, wann und worauf die Ampel umschlägt und welche Maßnahmen dann tatsächlich in Kraft treten würden. Daher der endgültige Entschluss, die Fachkonferenzen als ganztägige Indoor-Veranstaltungen auszusetzen, bis diese Corona-Krise überwunden sein wird.

Gratis Online-Kongress zur Digitalisierung

KMU GO DIGITAL wird vom 21. – 24. September 2020 stattfinden. Mit insgesamt 15 Live-Sessions sind Sie dabei und die Teilnehmer*innen erfahren die wichtigsten Neuigkeiten zu den Themen digitale Transformation, digitale Kommunikation und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Digitalisierung.

Digital und kostenlos: 3 Tage, 15 Video-Vorträge, 15+ Speaker

Das Event findet komplett online statt und bietet Digitale Transformation bequem von zu Hause aus.

Sofort umsetzbares Wissen wird hier geboten, weil von Wissen aus der Praxis für Praktiker weitergegeben wird. Sie erwartet also kein theoretisches Buzzword-Bingo, sondern sofort umsetzbare Informationen.

Zusätzlich werden Netzwerk-Gruppen zur Verfügung stehen, die zum Austausch mit den Vortragenden, sowie den anderen Teilnehmer*innen dienen können.

