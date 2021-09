In nur wenigen Schritten zu Ihrem eigenen Zuhause

Miracl Finanzierungsrechner

Der Entschluss, ein eigenes Nest für sich und seine Familie zu bauen, ist eine der grundlegendsten Entscheidungen im Leben. Doch bis zur Schlüsselübergabe ist es ein langer Weg und es warten viele spannende Aufgaben, von der Auswahl und dem Kauf eines geeigneten Grundstücks bis zur Finanzierung und Planung des Traumhauses. Der Kauf eines Hauses ist ein wichtiger Meilenstein für jeden, aber er kann einschüchternd sein, wenn man nicht weiß, was einen erwartet. In diesen unsicheren Zeiten, in denen die Immobilienpreise steigen und die Zinsen niedrig sind, kann sich die Entscheidung, ein Haus zu kaufen, sogar noch überwältigender und gleichzeitig dringlicher anfühlen.

Beginnen Sie frühzeitig mit Ihrer Recherche

Beginnen Sie so bald wie möglich damit einschlägige Websites, Zeitungen und Zeitschriften mit Immobilienangeboten zu lesen. Notieren Sie sich bestimmte Häuser, an denen Sie interessiert sind, und schauen Sie, wie lange sie auf dem Markt bleiben. Achten Sie auch auf Veränderungen bei den Preisvorstellungen. Auf diese Weise erhalten Sie einen Eindruck von der Entwicklung des Immobilienmarktes in bestimmten Gebieten, was Ihnen letztendlich helfen wird, Ihr Traumhaus zu finden.

Finanzcheck – wie viel Immobilienkauf ist tatsächlich möglich?

Niemand kann sein Haus allein mit seinen Ersparnissen kaufen. So gut wie jeder braucht zur Finanzierung eine Bank, die ihm ein Hypothekendarlehen gewährt. Ob die Banken überhaupt einen Baukredit gewähren und in welcher Höhe, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten sind die Höhe des Eigenkapitals, die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers und seine wirtschaftliche Situation, zu der vor allem ein regelmäßiges Einkommen gehört.

Der Kostenvoranschlag des Darlehens

Wenn Sie verschiedene Darlehensgeber vergleichen, sollten Sie von jedem einen Kostenvoranschlag verlangen, in dem die Darlehensbedingungen, die voraussichtlichen Zahlungen und die Abschlusskosten für Ihre potenzielle Hypothek aufgeführt sind. Außerdem gibt es einige praktische Hilfsmittel, wie z. B. einen Darlehensrechner.

Ein Darlehensrechner schätzt Ihre monatliche Hypothekenzahlung. Um das beste Angebot für ein Haus herauszufinden, können Sie verschiedene Hauspreise, Anzahlungen, Kreditlaufzeiten und Zinssätze eingeben, um zu sehen, wie sich Ihre monatliche Zahlung verändert. Der Kreditrechner benötigt viele Informationen, wie z. B. Einkommen und Kreditwürdigkeit, und sagt Ihnen anhand dieser Angaben, ob Sie für ein Darlehen in Frage kommen oder nicht. Der miracl Kreditrechner ist ein Werkzeug, das Ihnen dabei helfen kann!

Lassen Sie eine Hausinspektion durchführen

In der Regel werden Kaufangebote von einer Inspektion der Immobilie abhängig gemacht, um Anzeichen für strukturelle Schäden oder Dinge, die repariert werden müssen, festzustellen. Ihr Immobilienmakler hilft Ihnen in der Regel dabei, diese Inspektion innerhalb weniger Tage nach Annahme Ihres Angebots durch den Verkäufer durchführen zu lassen. Dieser Vorbehalt schützt Sie, denn er gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Angebot neu zu verhandeln oder es ohne Vertragsstrafe zurückzuziehen, wenn die Inspektion erhebliche Sachschäden ergibt.

Sowohl Sie als auch der Verkäufer erhalten einen Bericht über die Ergebnisse der Hausinspektion. Sie können dann entscheiden, ob Sie den Verkäufer auffordern möchten, vor Abschluss des Kaufvertrags etwas an der Immobilie zu reparieren. Bevor der Verkauf abgeschlossen wird, haben Sie die Möglichkeit, das Haus zu besichtigen und sich zu vergewissern, dass alle vereinbarten Reparaturen durchgeführt wurden.

Nachhaltig bauen

Ihre eigenen vier Wände sollen so lange wie möglich ein Zuhause für Ihre Familie sein. Nachhaltigkeit ist daher ein wichtiges Thema beim Hausbau, denn ohne den Schutz der Umwelt und die optimale Nutzung der Ressourcen ist Qualität nicht mehr denkbar.

Eine dichte, hoch wärmegedämmte Gebäudehülle in Kombination mit hocheffizienter Energietechnik im Haus bietet Ihnen weitgehende Unabhängigkeit von den steigenden Energiepreisen der Zukunft. Darüber hinaus kommt eine energieeffiziente Bauweise auch der Umwelt zugute, denn der zunehmende Verbrauch fossiler Energieträger beschleunigt den Klimawandel.

Dies sind nur einige der wichtigen Schritte, die jeder beim Kauf eines Hauses berücksichtigen sollte. Die eigenen vier Wände zu bekommen, kann manchmal überwältigend sein, aber mit der Hilfe eines professionellen Teams wie miracl wird der ganze Prozess viel einfacher. Und am Ende des Tages gibt es kein besseres Gefühl, als in den eigenen vier Wänden zu sein!