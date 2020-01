Idee Wohnstraße – was man alles tun kann

Zunächst mal die Fragen an Sie: Wussten Sie, dass man in einer Wohnstraße nur im Schritttempo fahren darf? Ist es Ihnen bekannt, dass es nicht gestattet ist, durch eine Wohnstraße zu fahren? Wer weiß schon, dass man auf einer Wohnstraße spielen, sitzen, und mit dem Fahrrad gegen die Einbahn fahren darf. Sogar Tische und Sessel für eine gemeinsamen Mahl lassen sich auf die Wohnstraße stellen.

Natürlich mussten wir das alle bei der Führerscheinprüfung lernen – aber ist das noch in Erinnerung? Bei vielen Autofahrern definitiv nicht. Ich beobachte schon seit geraumer Zeit Autofahrer, die durch einige Wohnstraßen in Wien fahren und stelle fest, dass sehr viele all das entweder nicht wissen, es trotzdem tun oder es einfach ignorieren. Zudem werden Wohnstraßen so gut wie gar nicht als das genutzt wofür sie verwendet werden kann.

Klimafreundlich und mal was anderes

Wer als Unternehmer und Unternehmerin daran interessiert ist, die Stadt emissionsfreier zu machen und sich diesbezüglich einsetzen möchte, der könnte das Konzept Wohnstraße nutzen und darüber hinaus publiker machen. Nach dem Motto raus auf die Straße, sichtbar werden und etwas für den Klimaschutz tun. Solange Platz für die Fahrt eines Autos im Schritttempo gemacht wird, wenn dieses zu einem Parkplatz zu oder abfährt, kann der gewonnene Fahrstreifen für Aktivitäten genutzt werden.

Zwei Fauteuils in die Parklücke gestellt

Wie wäre es am Beginn der wärmeren Jahreszeit, wenn die Sonnenstrahlen schon angenehm wärmen, zwei Fauteuils oder Sessel zu schnappen und diese auf die Wohnstraße vor das Geschäft oder Büro zu stellen um die Besprechung im Freien abzuhalten. Diese können in einer vorhandenen Parklücke einer Wohnstraße platziert werden. Es muss lediglich gewährleistet sein, dass ein zu- oder abfahrendes Auto vorbeischleichen kann.

Die große Straßenfläche nutzen

Warum nicht die Fläche der Wohnstraße nutzen, um eine Skizze auf ihr zu zeichnen? Man könnte die Mittagspause nutzen, um sich ein wenig zu bewegen und sich an diversen Straßenspielen erfreuen. Nicht nur für Kinder ist das Spielen auf der Straße lustvoll. Wir sind es nur nicht gewohnt, es macht niemand, daher kommen wir auch kaum auf die Idee, den öffentlichen Raum, unser aller Gut, dergestalt zu nutzen.

