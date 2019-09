Gewusst wie- Zwiebellook fürs Büro

Willkommen September! Der Sommer ist so gut wie vorüber und wir müssen uns wohl oder übel langsam wieder auf die kühlere Jahreszeit einstellen. Auch unsere Garderobe muss wieder umgeräumt werden. Doch wir kennen das Wetter im September und Oktober. Es wird herbstlich und wir müssen uns den kühleren Temperaturen, vor allem am Morgen anpassen. Dem Zwiebel Look sei Dank können wir uns hierbei ein wenig helfen.

Was ist ein Zwiebel Look?

Nein, vom Zwiebel Look bekommen wir keine Tränen in den Augen. Wenn wir einen Zwiebel Look tragen, bedeutet das, dass wir mehrere Schichten verschiedenster Kleidungsstücke übereinander tragen. Im Fachjargon nennt man diesen Look auch oft „Layering“. Der Zwiebel Look eignet sich perfekt an Tagen, an denen man nicht weiß, ob man sich für einen warmen oder einen kühlen Tag ausrüsten soll. Denn die verschiedensten Schichten können ausgezogen und wenn nötig, wieder angezogen werden. Je nach Wetter und Laune ein sehr variabler Look. Der Zwiebel Look funktioniert auch perfekt, wenn man vom warmen Büro zum Außentermin wechseln muss.

Wie funktioniert nun der Zwiebel Look

Mit verschiedenen Schichten kann man kreativ sein. Mustermix und Materialmix ist angesagt. Wolle über Leder schichten oder Wolle über Seide. Fürs Büro sind leichte und lockere Materialien, die nur wenig knitteranfällig sind geeignet. Keine zu starren Stoffe, leichte Materialien mit einem lockeren Fall, edle Seidenstoffe und Kaschmirwolle. Auch gegensätzliche Kombinationen ziehen gut an, transparent mit blickdicht, fein mit grob oder verschiedene Stile miteinander kombiniert.

Layering ab mehreren Teilen

Als Zwiebel Look wird ein Look erst bezeichnet, wenn man mindestens drei Schichten übereinander trägt. Mehr als drei oder vier Teile sollten es aber nicht werden, denn sonst wirkt der Look zu voluminös. Auch auf die Kombination der Farben muss geachtet werden. Gerade im Büro ist ein zu farbenfroher Look sehr auffällig und wir sollten uns hier ein bisschen gedeckter halten. Ein Ton in Ton Outfit geht immer. Auch kleine Farbakzente im Ton in Ton Outfit sind erlaubt. Die Schichten von hellen Tönen in dunkle Töne zu layern kann auch ganz spannend wirken. Ganz klassisch mit schwarz-weiß kann man sich auch überall sehen lassen.

Mit den Längen spielen

Warum das duftige Sommerkleid einwintern, wenn man es mit verschiedenen Caridgans oder Pullovern tragen kann. Ein Spiel mit verschiedensten Längen kann auch ganz interessant wirken.

Blusen und Hemden – perfekt zum layern

Blusen und Hemden eignen sich gut für Layerings mit verschiedenen Längen. Der Saum der Bluse oder eines Hemdes kann unter einem Pullover oder einen Blazer hervorblitzen. Dies verleiht einem Outfit einen verspielten Touch. Auch unter einem Kleid oder einem Pullover sieht eine Bluse gut aus. Ein Blusenkragen wertet ein Outfit elegant auf.

Business im Zwiebel Look

Pendler und Radfahrer profitieren vom Zwiebel Look besonders. Man sollte nämlich möglichst stressfrei und angenehm überall hinkommen können. Für die Radfahrer unter uns empfiehlt sich vor allem ein Witterungsschutz und eine Fleecejacke als äußerste Schicht.