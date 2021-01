Frisch frisiert ins neue Jahr, liebe Männer

Mit einem richtigen Haarschnitt können auch Männer ihre Vorzüge betonen. Auch hier gilt es, still vor den Spiegel gestanden und einfach mal das eigene Gesicht betrachten. Ruhig auch mit den Händen die Form des Gesichts nachzeichnen, um die Form noch besser zu erkennen. Dabei hilft es auf gewisse markante Punkte zu achten, wie die Stirn, die Wangenknochen und das Kinn. Meist finden auch Männer etwas was ihnen im Gesicht oder an der eigenen Frisur vielleicht ein bisschen stört. Die richtige Frisur oder der richtige Haarschnitt können manche Makel kaschieren.

Das runde Gesicht

Um ein rundes Gesicht schmäler wirken zu lassen empfiehlt es sich, die Haare nach oben zu stylen und am besten seitlich nach oben. Die Haare können ruhig ein bisschen länger sein. Zusätzlich ist es ganz gut die Seiten weg zu rasieren. Ein moderner Undercut lässt das Gesicht auch ein bisschen schmäler wirken. Ein Bart eignet sich zudem sehr gut, um dem Gesicht etwas Struktur zu verleihen. Dazu wäre ein Kotellenbart oder ein Kinnbart gut geeignet. Ein passender Schnitt ist zum Beispiel der front curtained Look.

Ein ovales Gesicht

Diese Gesichtsform erkennt man dadurch, dass die mittlere Partie, also die Wangenpartie breiter ist, als die Kinn- und Stirnpartie. Wie bei den Damen können auch die Männer mit dieser Gesichtsform alle Frisuren tragen. Also liebe Herren mit einem ovalen Gesicht, herzlichen Glückwunsch! Beim Bart…naja, sollte man auf Schnurrbart setzen. Außerdem kann man auch einen Henriquatre tragen.

Was tun mit einem schmalen Gesicht?

Im Gegensatz zum runden Gesicht sollten hier die Seiten nicht wegrasiert werden, denn dies verbreitert das Gesicht optisch ein wenig. Die Haare auf keinen Fall nach oben stylen, denn das würde das Gesicht unnötig verlängern. Lieber die Haare liegend stylen. Ein schöner Vollbart der rund geschnitten ist, verbreitert das Gesicht optisch auch ein bisschen.

Der Herzensmann

Ein herzförmiges Gesicht erkennt man daran, dass das Gesicht an der Stirn um einiges breiter ist als die Kinnpartie. Die breite Stirn möchte man hier kaschieren. Dies funktioniert am besten mit einem Mittelscheitel oder einem seitlichen fransigen Look. Im Nacken dürfen die Haare ein wenig länger sein. Ein lässiger Bart schafft es vor allem die Kinnpartie etwas markanter wirken zu lassen. Ein 3-Tage Bart oder ein cooler Vollbart sind hier angesagt. Ein sogenannter „long Look“oder „messy Look“ sind passende Hairstyles.

Die Stirn, ein heikles Thema

Möchte Mann eine hohe Stirn kaschieren, funktioniert dies am besten mit einem seitlichen fransigen Schnitt, bei dem die Haare über die Stirn fallen. Möchte Mann hingegen die zu kurze Stirn höher erscheinen lassen, sollten die Haare streng nach hinten frisiert werden, um quasi optisch zu verlängern.

Der starke Mann

Die beliebteste Gesichtsform eines Mannes ist die quadratische Gesichtsform, denn diese gilt als das Ebenbild eines starken Mannes. Kantig und männlich. Ähnlich wie bei der ovalen Gesichtsform gilt auch hier, dass Mann vieles tragen kann. Längere Haare lassen die Gesichtsform ein wenig weicher wirken. Wer dennoch kantig wirken möchte, sollte die Haare etwas kürzer tragen. Ein Buzz cut wäre eine extreme Variante. Ein cooler 3-Tage Bart unterstreicht die Gesichtsform.