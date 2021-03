Fesch zugeknöpft

Ein Knopf dient als Verschluss oder manchmal auch einfach als Zierde eines Kleidungsstücks. Jacken oder Mäntel werden meist mit Knöpfen geschlossen. Aber auch Röcke oder Hosen. Ein Knopf braucht normalerweise ein Knopfloch oder eine Schlinge als Gegenüber, damit er wirklich genutzt werden kann. Knöpfe findet man in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Auch die Materialien können variieren. Hier kommt es vor allem auch auf die Qualität des Knopfes an. Der Knopf feiert eine lange Geschichte. Bereits in der Steinzeit haben sich die Menschen ihre Felle mit Fibeln oder irgendwelchen spitzen Gegenständen geschlossen. Der Knopfverschluss, wie wir ihn heute kennen setzte sich im 13. Jahrhundert durch.

Materialien

Aus allen denkbaren Materialien werden heutzutage Knöpfe auf verschiedene Kleidungsstücke genäht. Es sind in etwa Materialien wie Horn, Glas, Metall, Edelsteine, Holz, Knochen, Perlmutt, Steinnuss, aber auch vor allem Kunststoff wird natürlich gerne eingesetzt. Je nach Qualität des Kleidungsstückes werden teurere Materialien verwendet.

Der wohl berühmteste Knopf: der Lochknopf

Der Lochknopf ist die klassischste Art eines Knopfes. Es gibt ihn entweder mit zwei oder vier Löchern. Natürlich gibt es auch kreative Lochformen, die nicht einfach nur rund sind. Auch der Lochknopf selber muss nicht immer rund sein, er kann auch eckig oder wellig geformt sein.

Typischer Hosenknopf

Wer gerade eine Jeans trägt, sieht sich einfach mal den Knopf an. Meistens befindet sich hier ein Nietenknopf. Dieser hat keine Löcher um ihn annähen zu können, denn er wird mit einem eigenen Werkzeug in den Bund hineingeschlagen quasi. Es gibt ihn auch in verschiedenen Farben. Meistens ist er aus Metall, also unzerstörbar und langlebig.

Besondere Knopfart

Ganz besonders edle Knöpfe sind die Ösenknöpfe. Diese unterscheiden sich von beispielsweise Lochknöpfen so, dass sie an der unteren Seite in der Mitte eine Öse haben, mit der man den Knopf am Kleidungsstück annähen kann. Diese Knöpfe können auch sehr rund und erhaben sein. Besonders gerne setzt man diese Knöpfe bei besonderen Jacken ein, da man die Ösenknöpfe mit dem gleichen Stoff des Kleidungsstückes überziehen kann und das sehr edel wirkt. Ösenknöpfe aus Metall werden vor allem gerne bei Uniformen eingesetzt.

Alte Tradition wieder aufgegriffen

Wir kennen Zwirnknöpfe von früher. Typisch klein und weiß, in Bettwäschen verarbeitet. Heute aber gibt es Zwirnknöpfe in vielen verschiedensten Mustern, Farbvariationen und Designs. Man setzt sie gerne auf Kleidungsstücken ein, aber auch bei Accessoires wie Ketten oder Stirnbändern sind sie als kleine Eyecatcher beliebt. Mit verschiedenen Bildern eingestickt oder mit einem bunten Fadenkreuz, es gibt sie in allen denkbaren Varianten.

Der Manschettenknopf

Ein schönes, elegantes Herrenoutfit, beispielsweise ein schöner Anzug runden edle Manschettenknöpfe ab. Je nach Anlass oder Termin kann man sie in verschiedenen Materialien wählen. Der Manschettenknopf ist also der Schmuck der Männer. Dafür braucht es natürlich ein eigenes Hemd, um die Manschette mit einem schönen Manschettenknopf schließen zu können. Da man sie austauschen kann, lassen sie sich nach Belieben tragen.