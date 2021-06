Eine tolle Möglichkeit, sichtbarer zu werden – das Unternehmensportrait

Seit vielen Jahren nehmen EPU und KMU das Unternehmensportrait auf Unternehmerweb als wichtige Marketingmaßnahme in Anspruch. Eine noch so ausgefeilte, schöne und übersichtliche Website nützt kaum, wenn sie nicht von entsprechend vielen Menschen gesehen und gelesen wird. Neben den vielen und wichtigen Informationen, die eine Website beinhaltet, interessiert immer wer sich hinter der Firma, dem Unternehmen verbirgt. Denn das hilft uns Menschen, einschätzen zu können, ob wir dem Produkt vertrauen oder nicht. Wir wollen wissen, mit wem wir es, wenn wir eine Kaufbeziehung eingehen, zu tun haben.

Das ist ein Unternehmensportrait auf Unternehmerweb

Ein Unternehmensportrait auf Unternehmerweb ist eine lockere und informative Beschreibung der eigenen Person als Unternehmer und Unternehmerin. Der Kreativität und dem authentischen Erzählen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es ist von großem Vorteil, wenn die immer gleichen Fragen, die Unternehmerweb im Rahmen des Unternehmensportraits allen sich daran beteiligten Unternehmer:innen stellt, mit leichter Hand und authentisch dargelegt werden. Die Leser und Leserinnen, die meist ebenfalls Unternehmer:innen sind, wollen keine PR-Artikel lesen, sondern die Geschichten, die nachvollziehbar, interessant und die Person dahinter wiedergeben. Denn damit werden die Produkte und Dienstleistungen dahinter erst wirklich interessant.

Eine wirklich gute und kostenlose Gelegenheit wahrnehmen

Diese gewinnbringende Gelegenheit ergreifen immer mehr Unternehmer:innen, indem sie ihr Unternehmensportrait mit Unternehmerweb und den vielen Leser:innen, die regelmäßig und zahlreich auf der Unternehmerwebsite sind, teilen. Wer dabei sein mag, der gibt uns hier Bescheid: redaktion@unternehmerweb.at.

Nachlesen und erfahren, der kann schnell zu einer Auswahl gelangen: machen-sie-mit-unternehmerinnen-im-portrait/

Ein gutes Unternehmensportrait

Nach der Beantwortung des Fragebogens ist das Foto ein wichtiges Element. Es sollte Sie möglichst so darstellen, wie Sie sich als Unternehmer und Unternehmerin sehen. Sobald Sie beides, den beantworteten Fragebogen und das Foto mit Angabe des Copyrights an uns retourniert, werden wir aktiv und präsentieren Ihr Unternehmensportrait auf unserer Website. Sie werden nach Erscheinen im, alle zwei Wochen versendeten Newsletter, vorgestellt und sind somit sichtbar für einen große Anzahl an Unternehmer:innen und Leser:innen. Wir wünschen viel Freude beim Erstellung und viel Erfolg für Ihr Business!