Ein Unternehmen mit Leichtigkeit führen

Leichtigkeit beginnt da, wo Kampf, Druck und Stress aufhören. Da, wo sich der große Raum öffnet, der Ihnen viele Möglichkeiten bietet. Sie sehen Chancen, die immer schon da waren, jedoch auf Grund des eingeschränkten Blickfeldes nicht gesehen werden konnten.

Das Problem der Wiederholung

Stress, Druck und Kampf erscheinen immer dann auf der Bildfläche, wenn wir alte Strategien auf veränderte Situationen und Marktbedingungen anwenden wollen. Die Vorgangsweise, die beim letzten Projekt ganz wunderbar geklappt hat, kann beim aktuellen Projekt vergebene Mühe sein. Die Schablonen-Technik (gleiche Strategien immer wieder anwenden) kann funktionieren, aber auch nicht. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnell geworden ist, bringt die Schablonen-Technik meistens Druck und Stress mit sich, weil sich die Anforderungen scheinbar über Nacht geändert haben. Flexibilität ist das neue Zauberwort.

Die Schablonen-Technik beginnt bei Ihren täglichen Gewohnheiten. Wie viele Routinen, die das Leben durchaus erleichtern (Körperpflege) oder Handlungen überhaupt erst möglich machen (Autofahren), führen Sie sie unbewusst aus, aber sie stehlen Ihnen ein Stück Leichtigkeit.

Raus aus den nicht unterstützenden Gewohnheiten, rein in neue funktionierende Verhaltensweisen!

Leichtigkeit beginnt in der obersten Etage des Unternehmens

So wie alles im Leben, beginnt auch die Leichtigkeit mit kleinen Veränderungen im Alltag. Zuerst im Kopf, dann in der Sprache und schlussendlich in der Handlung. Mehr Leichtigkeit ins Unternehmen zu bringen ist nicht kompliziert und aufwändig, es braucht einfach Ihr tägliches Bewusstsein und Training.

Beginnen Sie am besten mit dem, was täglich den Stress, Druck und Kampf anfeuert. Es sind Bewertungen über einen selbst, über andere Menschen und Situationen. Beobachten Sie sich selbst, wie viele Bewertungen täglich durch Ihr Gehirn rauschen. Bewerten Sie nicht mehr, sondern versuchen Sie, alles als eine interessante Ansicht zu sehen.

Leichtigkeit als Lösungschance für alle Probleme im Unternehmen

Die Möglichkeit, alles als eine interessante Ansicht zu sehen, öffnet Ihr Blickfeld und somit den Raum. Jetzt können Sie Möglichkeiten sehen und ergreifen, die für die jeweilige Situation passend sind und funktionieren. Und damit haben Sie schon wieder mehr Leichtigkeit erschaffen.

Im großen Raum der Möglichkeiten können Sie sich als Menschen leichter weiterentwickeln, weil Sie sich mehr erlauben, Sie selbst zu sein. Dadurch strahlen Sie mehr Gelassenheit, Sicherheit und Vertrauen aus, was Ihr Unternehmen mit all den Menschen, die dazugehören, stark macht. Das stabilisiert Sie, macht Sie aber zugleich auch flexibel in wirtschaftlichen Krisenzeiten.

Das waren die ersten Möglichkeiten, wie Sie mit mehr Leichtigkeit Ihr Unternehmen führen können. Mehr dazu gibt es im nächsten Artikel.