Dresscode an heißen Tagen

Wenn die Sonne im Sommer wieder ihre Höchstwerte erreicht, schmelzen wir im Büro, vor allem ohne Klimaanlage dahin wie ein leckeres kühles Eis. Die Motivation ist nicht sehr hoch, man wäre lieber im Bikini oder in der Badehose am See. Wie können wir uns durch die richtige Sommer Business Mode das Leben ein wenig einfacher machen?

Weniger ist mehr

Frauen haben Glück. Die Kleidung wird einfach kürzer und luftiger. Kurze Röcke können im Kleiderschrank nach vorne gehängt werden. Luftige Seidenblusen können in der Garderobe auch nicht schaden. Ein Must-have ist aber dennoch eine schöne Feinstrumpfhose. Prinzipiell sollten Schultern und Beine immer bedeckt bleiben.

Casual

Wenn es mal ein bisschen lockerer sein darf und kein wichtiges Meeting ansteht, dann darf es auch mal ein kurzärmeliges Shirt sein oder auch eine schöne schwarze Cullote, aber dennoch elegant kombiniert mit beispielsweise einem Spitzentop. Prinzipiell sind weitere Hosen sowieso viel angenehmer im Sommer. Kombiniert mit einem engen Oberteil und einem schönen Blazer, entsteht ein super elegantes Outfit für den heißen Sommer. Am besten man kombiniert die weiteren Hosen wie zum Beispiel eine Marlene Hose mit höheren Absätzen, denn sonst sehen vor allem kleinere Frauen etwas gestaucht aus.

Zeig her deine Schuh

Prinzipiell gilt, schöne und elegante geschlossene Schuhe auch im Sommer. Mit Pumps im Sommer in verschiedenen eleganten Farben und verschiedenen Absatzhöhen kann man bestimmt nichts falsch machen. Männer sollten sowieso immer elegante und geschlossene Schuhe tragen. Hier darf aber ein bisschen mit Farben gespielt werden. Es muss nicht immer klassisch schwarz sein.

Eigentlich wie immer

Männer haben nur wenige Alternativen, denn es muss wie immer, eigentlich ein Anzug sein und vor allem eine lange Hose. Aber im Sommer dürfen es ruhig helle Farbtöne sein beim Anzug. Ein schönes helles Grau oder Blau beispielsweise. Wenn erlaubt, kann es ruhig auch Hose mit Hemd ohne Krawatte sein. Es lohnt sich auch beim Sakko auf die Innenverarbeitung zu achten. Im Sommer muss das Sakko nicht immer komplett gefüttert sein, denn weniger Stoff ist auch weniger warm.

Die umstrittene Frage

Generell gilt im Büro: Immer ein langärmeliges Hemd tragen. Das kommt natürlich auf den Job und auf die alltägliche Meeting Situation an. Also wenn nichts Wichtiges ansteht, können die Ärmel ohne Bedenken nach oben gekrempelt werden. Wenn wichtige Meetings anstehen, sollte natürlich immer ein Sakko in Reichweite sein. Manschetten können zwischendurch leicht immer wieder geöffnet werden, das ist natürlich auch schon ein bisschen angenehmer, aber Achtung, dass es niemand sieht.

Auf das richtige Material achten

Im Sommer muss man in erster Linie das richtige Material anziehen. Am besten man wählt Naturmaterialien wie Leinen, Baumwolle oder auch eine Mischung der beiden Materialien. Damit kann nichts schief gehen. Natürlich kann alles ein bisschen lockerer und luftiger sitzen. Auch Seide ist ein tolles Material, sie kühlt die Haut und lässt die Haut atmen. Männer sollten zum Anzug aus Cool Wool greifen. Zudem kann man vor allem bei Seiden Oberteilen mit Achselblättern Schweißflecken vorbeugen. Diese kann man mit einer Sicherheitsnadel am Kleidungsstück befestigen und super wieder auswaschen.

Als kleiner Abkühlungstipp: Eine gute Wassermelone immer parat am Schreibtisch haben!