Die schönsten Herbstlooks fürs Büro

Lieber Sommer,

am schönsten wäre es, wenn du nie vorbei gehen würdest.

Ja, ein bisschen riechen kann man den Herbst schon. Abends wird es schon früher kühler und wir brauchen in der Früh beim morgendlichen Gassi gehen mit dem Hund muss es schon zeitweise schon die lange Hose sein. Leider müssen wir uns wohl oder übel damit anfreunden, dass bald wieder der Herbst vor der Türe steht. In den Modeshops ist bereits der modische Herbst eingekehrt und wir können uns schon freudig einkleiden.

Cool durch den Herbst

Nach einem Jahr in Jogginghosen wollen wir endliche wieder was „anständiges“ tragen. Die Jogginghose darf heuer aber ihre Party zu Hause feiern, denn die coole Business Frau trägt Rock in Kombination mit Blazer. Der hoch geschnittene Rock in Kombination mit einem Long Blazer ist eine sehr schöne Variante für den Büroalltag mit wichtigen Terminen. Die Anzughose kann heuer auch im Kasten hängen bleiben, wir setzen auf Weiblichkeit im Job. Egal ob Oversized Blazer oder tailliert geschnittene Blazer, unbedingt tragen!

Bunt durch den Herbst

Normalerweise laufen wir im Herbst und vor allem im Winter gerne wie dunkle Zombies herum. Die Jacken sind meist dunkel. Wir sind eingemummt in Schal und Haube. Man sieht kaum etwas. Das Wetter ist schon düster genug. Bereits heuer im Sommer waren knallige Farben angesagt. Ein Vorteil ist, wir können die knalligen Farben im Herbst weitertragen und nicht nach hinten räumen. Helle und satte Farben dürfen getragen werden. Die absolute Trendfarbe im Herbst ist Froschgrün. Man kann es mögen, muss man aber nicht. Natürlich muss die Farbe nicht als ganzes Kleidungsstück getragen werden, aber als Detail kann dieser Grünton ganz schön wirken.

Power durch Power Suits

Ein weitere Trend für Damen in der kommenden Saison sind Power Suits. Also Anzüge die sehr weit geschnitten sind. Natürlich wirken diese etwas legerer. Der Anzug muss ja nicht extrem weit sein, sondern einfach ein bisschen lockerer sitzen. Eine schöne Variante zu, herkömmlichen Anzug. Nicht nur der Blazer ist weiter geschnitten, auch die Hose.

Black classic

Ein klassischer schwarzer Mantel sollte auf jeder Garderobe von Business Frauen und Männer hängen. Dieser feiert wieder sein großes Comeback. Sie dürfen heuer auch etwas länger geschnitten sein, also auch bis über das Knie. Er passt wirklich zu jedem Outfit, sei es zum klassischen Herrenanzug, zum Damenkostüm oder zum Etuikleid.

Wir tragen wieder Pullunder

Der Pullunder feiert sein Comeback. Lange haben wir ihn nicht gesehen und für altmodisch empfunden. Aber heuer gibt es ihn wieder. Unter Blusen oder Hemden, in verschiedenen Strickarten, Feinstrick oder Zopfmuster. Da Karos diesen Herbst und Winter ebenfalls wieder sehr gefeiert werden, lassen sich Pullunder mit Karos ganz gut einsetzen.

Stehkragen

Die Herren der Nation dürfen ihre Hemden mit Stehkragen im Schrank hängen lassen, denn diese werden wir weiterhin auf den Laufstegen sehen. Ein Stehkragen muss natürlich zum Anlass passen. Für den legeren Büroalltag optimal, aber für wichtige Business Termine sollte es dann doch ein klassischer Kragen sein.