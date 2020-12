Der perfekte Schnitt für die Dame

Nina sitzt in Wien und hat ein Skype Meeting mit Anna, die in Baden sitzt. „Uiii deine Haare! Die sind ja richtig kurz! “, begrüßt Nina Anna. Anna lacht. „Hallo. Ja ich weiß. Meine Frisörin hat mir geraten sie kürzer zu tragen, denn das passt besser zu meiner Gesichtsform.“ „Steht dir richtig gut! Sieht toll aus!“, erwidert Nina begeistert.

Spieglein, Spieglein

Meine Damen, nun mal bitte die Haare, sofern es geht, nach oben binden und vor den Spiegel treten. Spieglein, Spieglein an der Wand…Welche Gesichtsform habe ich? Es ist wichtig zu wissen welche Gesichtsform man hat, denn nicht jeder Gesichtsform passt jede Frisur. Herauszufinden welche Gesichtsform man hat ist nicht sehr einfach, aber genaues Beobachten und Fühlen mit den Händen hilft dabei.

Eine runde Gesichtsform

Ist die Form des Gesichtes gleichmäßig rund? Fällt der Haaransatz rund aus und sind die Wangen rund? Dann ist es eindeutig eine runde Gesichtsform. Asymmetrische Frisuren wie ein seitlicher Pony sind optimal um das Gesicht schmäler aussehen zu lassen. Glatte Haare sind vorteilhafter als lockige Haare, denn sie strecken das Gesicht. Die Länge passt perfekt, wenn sie schulterlang ist. Seitlich gestufte Harre sind auch eine schöne Alternative. Ein glatter langer Bob wirkt auch sehr schön, aber ACHTUNG, bitte keinen geraden Pony dazu tragen!

Die glückliche ovale Gesichtsform

Liebe Damen mit einer ovalen Gesichtsform! Sie sind in der tollen Lage alle möglichen Frisuren tragen zu können, je nachdem wie es ihnen gerade gefällt und wie ihr Geschmack es zulässt.

Herzilein

Ein spitzes Kinn und eine breite Stirn mit herzförmigen Ansatz. Das muss eine herzförmige Gesichtsform sein. Wenn man hier die breitere Stirn kaschieren möchte, ist es empfehlenswert einen seitlich gestuften Pony zu tragen. Ein stufiger Schnitt sorgt für mehr Volumen in den Längen. Wichtig ist, ein gerader Pony geht gar nicht, dieser würde die obere Hälfte des Gesichts nur noch mehr verbreitern.

Häufige Form: Rechteckiges Gesicht

Diese Gesichtsform ist geprägt durch eine kantige Wangenpartie. Das Gesicht wirkt länglich. Was vorher immer ein No Go war ist hier ein GO: ein gerader Pony! Er verkürzt die sonst eher längliche Gesichtsform. Wellige Haare schmeicheln der sonst so kantigen Form. Asymmetrie lenkt ab, seitlich gestufter Pony oder ein Seitenscheitel lenken den Blick ab. Keine so gute Länge ist ein kinnlanger Bob.

Der Diamant

Die diamantförmige Gesichtsform hat das Merkmal, dass die Wangenknochen die breiteste Stelle des Gesichts sind. Die Kinn- und Stirnpartite ist relativ schmal im Vergleich. Eine weiche Frisur mit langen Wellen oder Locken ist hier optimal und umschmeichelt die sonst sehr eckige Form.

Ein langes Gesicht

Hier geht es nur um die Länge des Gesichtes, die Form ist nicht wichtig. Hier gilt es von der Länge abzulenken, eventuell durch einen Pony oder durch stufig gewellte Haare, die etwas länger sind. Glatte Haare würden diese Form unnötig verlängern. Eine hoch toupierte Frisur ist ebenso nicht sehr vorteilhaft.

Das Dreieck

Das dreieckige Gesicht ist an der Stirn sehr breit und verläuft bis zum Kinn spitz zusammen. Bei einem dreieckigen Gesicht passt eine mittlere Länge sehr gut. Auch ein längerer gerader Bob oder ein Bob mit Wellen sehen hier schön aus.