Der perfekte Ausschnitt

U-Boot Ausschnitt, Bubikragen, Wasserfall Ausschnitt, Carmen Ausschnitt, Herz Ausschnitt, Tröpfchen Ausschnitt, Mühlstein Kragen…und wie sie alle so heißen. Die Liste der Ausschnitt Variationen ist endlos lange. Denn es gibt außer dem Rundhals Ausschnitt noch zahlreiche andere schöne und wunderbare Ausschnittformen. Es handelt sich dabei um Ausschnitte von Blusen, Hemden und Shirts. Der wohl am meisten getragene Ausschnitt ist der Rundhals Ausschnitt. Wir widmen uns heute ein paar schönen Alternativen für den Alltag im Büro.

U-Boot Ausschnitt

Was hat ein Ausschnitt mit einem Boot zu tun? Wahrscheinlich geht dieser Name aus der Form eines U-Boots hervor. Dieser Ausschnitt ist ein weit gezogener, ovaler Ausschnitt mit einer sehr flachen Kurve. Er ist sehr elegant und eignet sich auch bei Kleidern sehr gut. Zu den Schultern läuft dieser Ausschnitt spitz aus und man sieht auch ein bisschen mehr vom Schlüsselbein. Frauen mit sehr breiten Schultern sollten diesen Kragen eher nicht tragen.

U-Ausschnitt

Der U-Ausschnitt ist nicht zu verwechseln mit dem U-Boot Ausschnitt. Denn der U-Ausschnitt ähnelt einem U. Es ist ein runder Ausschnitt, der einfach etwas tiefer ausgeschnitten wird. Im Rückenteil muss der U-Ausschnitt nicht gleich tief angesetzt sein wie vorne. Ebenso ein schöner und eleganter Ausschnitt fürs Büro.

Henley Ausschnitt

Ein vom Namen her unbekannter Ausschnitt, aber vom Sehen her ein sehr bekannter. Ein sehr besonderer Ausschnitt, denn er hat eine Knopfleiste integriert. Die Knopfleiste reicht aber nur ein paar Zentimeter, sie ist nicht durchgehend. Ein schöner und eleganter Look für ein luftiges Oberteil unter einem Blazer. Schöne Knöpfe können das Oberteil sehr aufwerten.

Wasserfall Ausschnitt

Der Name ist Programm. Der Wasserfall Ausschnitt fällt leicht über das Oberteil herunter. Je nachdem wie weit er geschnitten ist. Auch sehr schön bei Kleidern. Ein weich fließendes Material, wie zum Beispiel Viskose ist vorteilhaft für diesen Ausschnitt, denn so sieht der Ausschnitt noch fließender aus. Besonders gut geeignet ist er für Frauen mit weniger Oberweite.

V-Ausschnitt

Der V-Ausschnitt, ein sehr bekannter Ausschnitt, der auch von Männern getragen wird. Dieser Ausschnitt verläuft spitz nach unten. Je nach Tiefe des Ausschnitts wird das Dekolleté betont. Dieser Ausschnitt schmeichelt fast jeder „Figur“. Man muss nur aufpassen, der Hals wird optisch verlängert durch diesen Ausschnitt.

Der Carmen Ausschnitt

Den Namen hat dieser Ausschnitt von der Hauptfigur der Oper Carmen. Typische Carmen Blusen oder Carmen Kleider sind sehr schön im Sommer. Diese lassen sich auch sehr gut kombinieren mit Strick Cardigans oder Blazern. Die Schultern sind frei, denn der Ausschnitt reicht bis über die Schultern. Als Unterteil empfiehlt sich ein schmaler Rock oder eine schmale Hose.

Polo Kragen

Ein Polo Shirt ist ein toller Partner für den Bürotag. Der Polo Kragen ist top geeignet für Damen und Herren. Perfekt kombinierbar mit vielen verschiedenen Unterteilen und Jacken oder Strickteilen. Das typische Poloshirt ist auch super kombinierbar mit einem Sakko oder auch einem Blazer. Aber es muss nicht immer ein Sakko sein, auch ein schöner Strickpullover ist super geeignet.

Trapez Ausschnitt oder auch eckiger Ausschnitt

Auch eine sehr tolle Variante für den Alltag im Büro. Dieser Ausschnitt gleicht vorne einem Viereck. Auch verschieden tief getragen. Ein fast vergessener Ausschnitt. Dennoch wirkt er ein bisschen kantig.

Wie man sieht, haben wir viele verschiedene Möglichkeiten für unsere Oberteile. Es muss vor allem zur eigenen Figur passen, da sollte man besonders drauf achten, denn so ein Ausschnitt kann auch schon mal eine „Problemzone“ hervorheben, was wir natürlich nicht wollen.