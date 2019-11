Das war die Fachkonferenz JETZT Voice 2019

Die Fachkonferenz JETZT Voice fand am 19. und 20. November in Wien statt. Dem brisanten Themen Voice Commerce und Voice SEO wurde hier der nötige Raum gegeben. An den beiden Konferenztagen vermitteltenDigital-Marketing-Profisvon Spezialdienstleistern, Agenturen und Unternehmen ihr Wissen rund um die Apps zur digitalen Sprachsteuerung.

Training Day

Am ersten Konferenztag profitierten vorwiegend jene Personen, die sich in Unternehmen und Agenturen mit den Themen der digitalen Sprachsteuerung und Voice Commerce befassen. Mit praxisnahen Übungen und dem entsprechenden Equipment wurden die Teilnehmer mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet. Dabei gab es jede Menge Tipps und Tricks für die Umsetzung im täglichen Business.

Konferenz Day

Der zweite Tag war gefüllt mit Keynotes, Vorträgen, Panels und Vorbildern, von denen man vieles lernen konnte. Dabei gab es ein breites Themenspektrum. So ging man der Frage nach, wohin sich Marketing und Werbung im No-Screen-Zeitalter weiterentwickeln wird. Die spannende Entwicklung auf dem Sektor Voice Search und damit die Search Engine Optimierung war Thema der Vorträge und Diskussionen. Deutsche und österreichische Voice-Experten gaben zudem wichtige Inputs zur Voice-Commerce-Zukunft.