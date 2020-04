Corona-Krise: Abwarten oder handeln?

Als Unternehmer sind wir in Zeiten wie diesen richtig gefordert. Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie diese Zeit eher als Chance oder als Anfang vom Ende für Ihr Unternehmen?

Mir ist aufgefallen, dass es Unternehmer gibt, die sich nach dem ersten Schock schnell erholt haben und dann sofort damit anfingen, diese Zeit des Umbruchs sinnvoll für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Gehören Sie zu denen, die nach wie vor abwarten und schauen, was die Politik macht? Wenn Sie darauf hoffen, dass es bald wieder so weiter geht wie vorher, dann könnte es in Zukunft ungemütlich werden.

Erfahrene Unternehmer haben ja schon die eine oder andere Krise erlebt und werden es auch ganz gut aus der Corona-Krise schaffen. Sie gehören noch nicht zu diesen erfahrenden Unternehmern und stehen momentan vor großen Herausforderungen? Dann sollten Sie unbedingt weiterlesen!

Warten erschafft nichts!

Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie sich Ihr Leben selbst erschaffen. Niemand da draußen ist Ihren bisherigen Lebensweg gegangen und in Wirklichkeit hat niemand bisher für Sie entschieden. Das waren immer Sie selbst und das sollten Sie weiterhin ganz BEWUSST TUN.

In manchen Momenten macht es Sinn zu warten, weil vielleicht eine Idee / Entscheidung noch nicht ganz ausgereift ist. Warten heißt jedoch nicht, nichts zu tun.

Durchs Fragen stellen leichter weitergehen können

Sie können sich die einfache Frage stellen: Was kann ich jetzt tun? Wenn Sie das machen, ohne ein spezielles Ergebnis zu erwarten, werden Möglichkeiten in Erscheinung treten, die Sie vorher nicht gesehen haben. Es könnte z.B. passieren, dass Sie spüren, dass Sie sich eine kleine Auszeit gönnen sollten. Dann tun Sie das bitte. Sie können dann auch fragen, welche Art von Auszeit Ihnen guttun würde. Oder wovon Sie eine nehmen sollten. Und wenn dann etwas kommt, was Sie noch nie gemacht haben: tun Sie es einfach und genießen Sie es, aber bitte ebenfalls ohne Erwartung.

Spüren Sie, wie leicht es sein kann, weiterzugehen? Offene Fragen zu stellen, ohne eine Erwartung zu haben, ist ein sehr geniales Tool, das Ihnen jederzeit das Leben erleichtert.

Was Sie beim Fragen stellen beachten sollten

Beim Stellen einer Frage erhofft man sich meist eine rasche Antwort, oft sogar eine bestimmte. Doch von dieser Art Fragen zu stellen spreche ich hier nicht. Denn wenn Sie so an die Sache herangehen, sind Sie sofort im Kopf und versuchen, eine Antwort zu finden und malen sich dann verschiedenste Szenarien aus. Genau darum geht es aber hier nicht! Unser Kopf ist nämlich begrenzt. Eine Frage frei von Erwartungen zu stellen öffnet Ihnen einen Raum von Möglichkeiten, die Sie bisher nicht sehen konnten! Und genau diese Möglichkeiten bringen Sie wieder einen Schritt weiter.

Ich weiß, das ist für Sie wahrscheinlich eine ganz neue Herangehensweise, weiterzugehen. Aber auch wenn man am Anfang noch nicht weiß, wohin der Weg führt, wir alle wissen, dass wir nur weiterkommen, wenn wir gehen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Weitergehen.