Braucht jedes Unternehmen eine Vision und Mission?

Beide Begriffe handeln von der Zukunft. Es geht um die Frage, wo möchten Sie mit Ihrem Unternehmen hin und was wollen Sie mit Ihrem Unternehmen bewirken? Doch worin liegt der Unterschied?

Eine Mission ist für die Menschheit

Was ist Ihr Unternehmens-Sinn? Eine schwierige Frage. Viele UnternehmerInnen beschäftigen sich „nur“ mit der Optimierung des eigenen Tätigkeitsbereichs. Doch was wäre, wenn Sie größer denken? Setzen Sie doch ein Denkmal für die Menschheit!

Stellen Sie sich vor, man spricht über Ihr Unternehmen. Nicht nur, weil ein Video von Ihnen gute Sichtbarkeitszahlen erreicht hat. Stellen Sie sich vor, man spricht in den höchsten Tönen über Sie. Sie bewirken etwas.

Was könnte Ihre Mission sein?

Was würde der Menschheit Ihrer Meinung nach fehlen, wenn es Ihr Unternehmen nicht gäbe? Beginnen Sie Ihr Unternehmen als WICHTIGES Unternehmen zu sehen. Ein Unternehmen, das etwas bewirkt – etwas Bedeutendes für die Menschheit.

Denken Sie daran, wie vielen Leuten Sie mit Ihren Produkten und Dienstleistungen helfen können oder es schon getan haben. Auch wenn es das Produkt oder die Dienstleistung bereits bei anderen Unternehmen gibt, SIE und Ihre EINZIGARTIGKEIT – und vor allem Ihre MISSION würden auf jeden Fall fehlen. Denken Sie groß. Denken Sie größer.

Sie sehen schon, eine Mission ist eine enorm wichtige Beschreibung für die Außensicht. Es ist somit ein enormer Imagefaktor.

Eine Vision für Ihr Unternehmen

Die Unternehmens-Vision ist eine positive, kreative und emotionale Vorstellung von Ihrem Unternehmen in der Zukunft.

Ihre Vision ist im Gegensatz zur Mission eine andere Sichtweise. Nämlich Ihre Sicht auf die Zukunft Ihres Unternehmens. Die Unternehmens-Vision ist somit das Lebensziel des Unternehmens – also das Resultat und Zukunftsbild Ihres Unternehmens.

Gleichzeitig verspricht die Unternehmens-Vision den Nutzen für Ihre NachfolgerInnen – auch wenn Sie heute noch nicht ans Aufhören denken. Doch je besser der Nutzen herausgearbeitet ist, desto mehr steigt Ihre Motivation erfolgreicher zu sein oder zu werden.

Wohin wollen Sie Ihr Unternehmen steuern?

Stellen Sie sich folgende Fragen: Was ist der Schwerpunkt Ihres Unternehmens? Wie möchten Sie das zukünftige Idealbild Ihres Unternehmens beschreiben? Was fehlt am Markt? Welche Lücke können Sie schließen?

Eine Vision ist somit richtungsweisend für das unternehmerische Verhalten. Sie sehen schon, eine Vision ist – wie auch Ihrer Mission – Ihr innerer Motor, die Motivation für UnternehmerInnen. Ihre Vision darf visionär sein, noch unerreichbar, aber trotzdem realistisch. Je größer die Vision, der Unternehmens-Traum, desto größer ist die Motivation und die Vorfreude.

Ihre Mission und Ihre Vision sind nun Ihre wichtigsten ZIELE.

Doch wie können diese Ziele auch erreicht werden?Immer wenn etwas zu schwierig erscheint, ist der Schritt einfach „nur“ zu groß. Da helfen kleinere Schritte – also Zwischenziele. Planen Sie diese Unternehmensschritte auf dem Weg zu Ihrer Vision & Mission. Diese dienen als Wegweiser und Orientierungspunkte für Ihr Handeln.

Werden Sie zum Ziel-Manager

Wecken Sie Ihren Unternehmensgeist. Unser Gehirn ist das Organ, das am meisten Energie verbraucht. Da ist es verständlich, dass wir immer alles gerne so belassen wollen, wie wir es gewohnt sind. Unsere Synapsen, die Nervenverbindungen in unserem Gehirn, wachsen mit unseren Erfahrungen, Erlebnissen und Gewohnheiten. Diese Nervenbahnen sind wie breite Straßen – es ist schwer, diese zu verlassen. Es ist einfach bequemer, nichts zu verändern.

Doch wir Menschen haben die Fähigkeit, unsere gewohnten Muster zu durchbrechen. Darum brauchen Sie neue Gewohnheiten – bessere Gewohnheiten. Gewöhnen Sie sich ein neues Ziel-Management an.

Stellen Sie sich vor, Sie wissen genau, wo Sie hinwollen. Sie leben und arbeiten nicht für den heutigen Tag, sondern können sich auf Ihre persönliche Business-Reise freuen.

Es macht einen großen Unterschied, ob man den Sinn des Unternehmens darin sieht, „nur“ Kundenaufträge abzuarbeiten – oder auch wirklich etwas Großes erreichen zu wollen. Das macht den Reiz des Unternehmertums aus.

Skizzieren Sie Ihre Mission. Nutzen Sie sie. Leben Sie sie. Verkünden Sie es. Lassen Sie die Öffentlichkeit daran teilhaben. Ihr Unternehmen wird dadurch schneller wichtiger.

Skizzieren Sie auch Ihr persönliches Vision-Board. Ob Sie dafür Bilder einkleben, oder sich selbst Skizzen anfertigen, bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist, dass Sie Ihren Traum bildlich und so realitätsnah wie möglich immer wieder damit abrufen können. Unser Gehirn denkt in Bildern! Nutzen Sie unsere angeborenen Fähigkeiten.

Lassen Sie Ihren Traum wahr werden. Freuen Sie sich auf Ihren Erfolg!