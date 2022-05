B2B Marketing Kongress am 27. Juni 2022

Wie wichtig wieder Treffen im Nicht-Digitalem Raum sind, soll auch der B2B Marketing Kongress 2022 zeigen. Am Institut für Managementwissenschaften an der TU Wien ist es wieder so weit. Und genau da wird man sich drüber austauschen können, wie es um die Digitalisierung des eigenen Unternehmens steht. Man wird wieder spüren, wie wichtig der direkte Austausch auf Augenhöhe tut. So lässt es sich viel besser reflektieren und sich entsprechende Inspiration holen.

100 Marketingverantwortliche aus Industrie und Wirtschaft

Dieser Marketing Kongress soll neben der Vernetzung Impulse, Dialoge und wichtige Weiterbildung anbieten. So werden innovative Gedanken, Wissen, der Austausch mit wichtigen Ausstellern und Keynote-Speakern nicht fehlen. Darum wird neben dem Industriemagazin und DMVOE, media4more wieder als Sponsor dabei sein.

Jetzt kostengünstiges Ticket sichern!

Bis 16. März 2022 wird das Super Early Bird um € 320,- (exkl. USt.). Wer sich nicht so schnell entscheiden mag, der bekommt das reguläre Ticket ab 1. Juni 2022 um 490,- (exkl. USt.).

Den Early Bird Nachlass und Rabatt für DMVÖ Mitglieder gibt es um € 390,- (exkl. USt.).