Aus der Not eine Tugend machen: Digitales Backen gegen Altersarmut

Wir weisen immer wieder darauf hin, dass es gerade für Unternehmer:innen wichtig ist, sich Neuerungen, Veränderungen und dem laufenden Wandel, dem wir mal stärker, mal langsamer durchlaufen (müssen), auf ideenreiche, offene und gelassene Art zu begegnen. Wenn es gelingt, sich besser neuen Gegebenheiten anzupassen und sich damit die Chance auf wesentliche Verbesserungen ergibt, dann ist man vorne mit dabei. Daher stellen wir heute so ein gelungenes Projekt wie das Generationencafe Vollpension vor. Nicht zuletzt deshalb, weil die Unternehmer:innen aktuell im Februar 2022 den Staatspreis für PR für ihre Kampagne #BakeAgainstPoverty bekamen.

Das Generationencafe Vollpension

In Wien und Umgebung und darüber hinaus, durch zahlreiche Presseartikel und Fernsehbeiträge, bekannt, ist die Idee des Generationencafes mit dem Namen Vollpension. Dem ersten Standort in der Schleifmühlgasse, der 2015 errichtet wurde, ging genau vor 10 Jahren eine Idee von Mike Lanner und Moriz Piffl voraus. Die wollten auf die köstlichen Kuchen und Torten ihrer Omas nicht mehr verzichten. Und so wurde aus der Vision Wirklichkeit. Jene Wirklichkeit, dass Jung und Alt einander auf eine köstliche Art begegnen. Zudem gibt es jenen Menschen, die ihre Pension aufbessern und einfach Freude daran haben, andere mit ihren Backwerken zu beglücken.

Digitales Backen

Omas und Opas erklären On-demand und in Live-Videokursen welche Tricks und Backkünste es gibt, um viele wunderbare Torten und Kuchen zubereiten zu können. Diese digitale Schiene ist auch der Pandemie der letzten Jahre geschuldet. Denn wie so viele Lokale, litt auch die Vollpension unter Besuchermangel und Schwund und den verordneten Schließtagen.

Vollpension erhielt Staatspreis für PR 2021

Innovative Online-Backkurse, die vor Charme und Zuckerglasuren mehr als glänzen, rettete der Vollpension den Tortenboden. Und das wurde nun mit dem Staatspreis 2021 des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort belohnt. Mit der Corporate Social Responsibility Kampagne #BakeAgainstPoverty erhielten die Unternehmer:innen die entsprechende Anerkennung.

Das Projekt #BakeAgainstPoverty

„Dieses Projekt ist auf mehreren Ebenen herausragend: Erstens schaffte es die Initiative, dass sich ältere Menschen spielerisch mit Online-Medien auseinandersetzen. Digital- Kompetenzen sind wichtige Skills in einer Zeit, in der Menschen, die sich im Internet nicht zurechtfinden, de facto aus vielen Lebensbereichen ausgeschlossen sind“, sagt PRVA- Präsidentin und Jury-Vorsitzende Karin Wiesinger und fügt hinzu: „Zweitens konnte man dadurch das Themas Armut und Einsamkeit im Alter‘ in den Redaktionen vieler Medien platzieren. Und drittens gelang es der Vollpension, durch Kooperationen mit namhaften Institutionen #BakeAgainstPoverty in rund 20 weiteren Nationen bekanntzumachen.“

Quelle: Public Relations Verband Austria