Alle Jahre wieder...

Ja, das Outfit, welches man zur Weihnachtsfeier trägt, kann über Erfolg oder Misserfolg für das nächste Arbeitsjahr urteilen. Zu dick auftragen oder ein zu aufreizendes Outfit kann einen falschen Eindruck bei der Chefetage hinterlassen. Was auf jeden Fall nicht verkehrt ist, Eleganz und Klasse.

Eigenem Stil treu bleiben

Wichtig ist, nie verkleidet auszusehen, denn das sehen auch die anderen Kolleginnen und Kollegen. Hier gilt wieder mal als oberste Priorität, wohlfühlen ist das wichtigste! Keine Verkleidung! Auch beim besonderen Outfit ist es wichtig, seinem eigenen Stil treu zu bleiben. Ansonsten sind Klassiker sowieso immer erlaubt. Ein schwarzes klassisches knielanges Kleid oder der schwarze Anzug sind nie falsch gewählt. Es kommt auf die eigene Interpretation drauf an. Wer im Alltag in der Arbeit schon keine Kleider trägt, sollte sich auch nicht für die Weihnachtsfeier in ein Kleid zwängen. Auch die Schuhwahl ist ein heikles Thema. Erstens: Keine neuen unbequemen Schuhe. Das könnte Schmerzen verursachen. Somit wäre die Feier dahin. Auch keine zu hohen Absätze wenn man sonst nie welche trägt. Man möchte sich ja nicht vor den Kolleginnen und Kollegen blamieren.

Modische Fettnäpfchen bei der Weihnachtsfeier vermeiden

Auch die Firmenkultur sollte man im Hinterkopf behalten. Hat man im Job völlige Freiheit was die Kleiderwahl betrifft, kann man auch bei der Weihnachtsfeier im tollen Partyoutfit kommen. Herrschen jedoch strenge Regeln, dann sollte auch bei der Weihnachtsfeier ein dezentes Outfit bevorzugt werden. Farbtechnisch liegt man bei einer Weihnachtsfeier mit schwarz sicher richtig. Dunkelrot oder dunkelblau sind auch Farben, die auf einer Weihnachtsfeier gut funktionieren. Eine Weihnachtsfeier ist keine wilde Party mit Freunden. Also das bauchfreie Top besser vermeiden. Midilängen sind geeigneter als Minis.

Weihnachtsfeier direkt nach Dienstschluss

Wie kann ich nun mein alltägliches Arbeitsoutfit tauglich für die Weihnachtsfeier gestalten? Auch hier kommt es wieder auf die Kombination an. Dem eleganten Kleid nimmt man mit einer lässigen Jeansjacke oder einem Strickjäckchen tagsüber die Eleganz. Dem feinen Anzug verleiht man beispielsweise erst am Abend den glamourösen Chic mit einer Krawatte oder Fliege. Ergänzen kann man bereits elegante Outfits am Abend mit edlen Accessoires. Die weiße Bluse kann man auch am Abend mit einer wunderschönen Seidenbluse tauschen. Auch die Frisur kann kurzerhand verändert werden. Hat man die Haare tagsüber geschlossen, kann man sie am Abend offen tragen, oder umgekehrt. Doch das schönste Outfit, sind wir uns ehrlich, ist ein strahlendes Lächeln J

Im Vorfeld durchplanen

Das perfekte Outfit für die Firmenweihnachtsfeier zu finden ist gar nicht so eine Herausforderung. Wer sich bereits im Vorfeld Gedanken macht, hat es wesentlich leichter, als last minute ein Outfit herzaubern zu müssen. Zusammenfassend kann man sagen, dass wenn man die Firmenkultur im Hinterkopf behält und sich umhört, was die Kolleginnen und Kollegen tragen werden und weiß, wo diese stattfinden wird, liegt man sicherlich nicht falsch mit seinem Outfit.