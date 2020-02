5 Tipps für mehr Instagram Traffic

Nahezu jeder Webseitenbetreiber kennt es: Die eigene Webseite wird durch SEO-Optimierung an die neusten Google Anforderungen angepasst. Dennoch tummeln sich anfangs nur 10 Nutzer auf der Seite.

Somit ist die SEO-Optimierung langfristig ausgelegt und weist daher kurzfristig nur wenig Erfolg auf. Aus diesem Grund lohnt es sich andere Plattformen in Betracht zu ziehen. Durch Instagram besteht die Möglichkeit bereits kurz- und mittelfristig mehr Besucher zu gewinnen.

Das ist insbesondere für Webunternehmer interessant, da diese viele relevante Besucher benötigen, um genügend Umsatz zu generieren.

Doch welche Maßnahmen können Selbstständige auf Instagram umsetzen, um mehr Traffic zu erzielen?

Instagram Business: Der Start für jeden Unternehmer

Ein Instagram Geschäftskonto ist die Grundvoraussetzung, um mehr Besucher auf die eigene Webseite zu leiten. Ohne dieses Profil ist es nicht möglich eine Webseite auf Instagram zu hinterlegen. Weiterhin hat das Unternehmensprofil noch weitere Vorteile:

Es ist möglich Kontaktdaten wie die Adresse, Telefonnummer und E-Mail zu hinterlegen.

Voraussetzung für Instagram Shopping

Instagram Statistiken können abgerufen werden.

Daher sollte jedes Unternehmen auf jeden Fall ein Geschäftskonto einrichten.

Instagram Stories: Die Klickmaschinerie

Wer mehr als 10.000 Follower hat, sollte in Erwägung ziehen Instagram Stories zu nutzen. Dann ist es für Nutzer möglich Links in die Stories zu integrieren. Das ist eine interessante Möglichkeit neue Produkte zu verkaufen. Diese Funktion macht jedoch nur Sinn, wenn genügend Follower die Stories anschauen. Andernfalls ist es sinnvoller auf Instagram Werbung zurückzugreifen. Doch auf was sollte Web Experten bei der Verwendung von Instagram Stories achten?

Videoinhalte teilen

Mehrere Studien haben gezeigt, dass die Interaktionsrate von Instagram Video um bis zu 38% größer ist als bei Bildern. Aus diesem Grund sollten geschäftstüchtige Web Nutzer Videos in den Redaktionsplan integrieren.

Markierungen nutzen

Den Standort bzw. Hashtags in Stories hinzuzufügen, lohnt sich nahezu immer. Bei reichweitenstarken Instagram Stories werden diese dann unter dem Standort / Hashtag angezeigt.

Das erhöht einerseits die Reichweite der Stories, andererseits werden neue Nutzer auf die Produkte und das Profil aufmerksam. Eine coole Sache, oder?

Instagram Werbung: Für die ideale Zielgruppe

Interessenten können auch mithilfe von Instagram Werbung zusätzliche Nutzer auf die eigene Webseite leiten. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Kosten im Blick behalten werden. Wer Instagram Werbung jedoch richtig einsetzt, kann den Umsatz erheblich steigern. Folgende Tipps sollte man in diesem Zusammenhang beachten:

Verschiedene Werbeanzeigen ausprobieren

Probieren geht über studieren. Das trifft auch auf Instagram Werbung zu. Mehrere Werbeformen können auf den Erfolg hin überprüft werden. Wenn eine Werbeanzeige besonders viel Klicks erreicht, sollte man sich auf diese konzentrieren.

Call to Actions integrieren

Aufrufe (engl. Call to Actions) sind wichtig, um Nutzer zu einer bestimmten Aktion zu animieren. Das kann der Kauf eines Produkt oder den Klick auf einen Klick sein. Web Marketingkenner sollten auf jeden Fall Call-to-Actions in die Werbeanzeige integrieren. Das steigert den Erfolg.

Beispiele für gelungene Aufrufe sind:

Jetzt mehr erfahren

Jetzt kaufen

Jetzt klicken

Zielgruppe analysieren

Um den Erfolg einer Kampagne sicherzustellen, ist es sinnvoll sich die Zielgruppe genauer anzuschauen. Daher gilt es festzustellen, welche Zielgruppe die größte Klickrate aufweist. Das können Männer und Frauen in einem bestimmten Alter sein.

Ein Beispiel:

Nutzer stellen fest, dass Schmuckkampagnen vor allem bei Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahren funktioniert. Dann sollte die Kampagne auf diese Zielgruppe eingegrenzt werden. Je mehr Klicks mit weniger Reichweite erzielt werden, desto geringer sind die Kosten. Deshalb ist es so wichtig die Zielgruppe so genau wie möglich zu kennen.

Lohnt sich Instagram für Web Unternehmer?

Web Selbstständige können auf Instagram als Werbeplattform zurückgreifen. Die genaue Eingrenzung der Zielgruppe durch Instagram Werbung ermöglicht viele Optionen. Aber auch rein organische Beiträge können interessant sein. Dann lohnen sich vor allem Instagram Stories. Dennoch gilt auch hier: Eine genaue Kostenübersicht im Vorfeld ist entscheidend. Andernfalls können die Ausgaben relativ schnell die Einnahmen übertreffen. Das ist bekanntlich nicht im Sinne des Erfinders.