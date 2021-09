In turbulenten Zeiten brauchen wir BIO

Letzte Woche war ich auf der Munic fabric start. Das ist eine große Stoffmesse in München, bei der Stoffhändler und Produzenten ihre neue Kollektion für Konfektionäre und Modelabels zur Schau stellen. Letzte Woche wurde die neue Herbst/Winter Kollektion gezeigt, für die Saison 2022/23. Viele verschiedene Aussteller aus aller Welt hatten endlich wieder die Chance neue Kreationen zu zeigen. Die letzte Messe im Jänner durfte nämlich leider nicht statt finden, wegen Corona.

GOTS

Ich durfte als Teil der Leinenweberei Seidra Textilwerke GmbH als Ausstellerin mitfungieren. Ich kann berichten, dass die Nachfrage wieder vermehrt zu GOTS zertifizierten Stoffen geht. Was das ist? GOTS? GOTS bedeutet Global organic textile standard. Ein GOTS zertifizierter Stoff verspricht also, dass er aus kontrolliert biologischer Herstellung kommt und die Arbeits- und Umweltbedingungen zumutbar sind, also kein Einsatz von chemischen Stoffen und keine nicht bezahlten Arbeitsstunden beispielsweise.

Zertifizierung

Es macht aber einen großen Unterschied ob ein Modelabel auch GOTS zertifiziert ist. Denn um diese Zertifizierung zu erlangen müssen einige Kriterien erfüllt sein. Mit GOTS zertifizierten Stoffen darf aber jeder arbeiten. Bei GOTS Wollstoffen wird eine Gewinnung der Wolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung garantiert. Bei Geweben oder Maschenware aus Leinen oder Baumwolle wird eine Gewinnung aus kontrolliert biologischem Anbau garantiert. Da Baumwolle momentan sehr verrufen ist, ist GOTS zertifizierte Baumwolle eine gute Alternative.

Biomode

Viele österreichische Labels setzen bereits auf das Gütesiegel GOTS. Biomode muss nicht immer so „öko“ sein wie wir vielleicht vorurteilhaft glauben. Das Label Grüne Erde, ein großer Vorreiter in Sachen Biomode mit GOTS Zertifizierung. Der Stil: die perfekte Mischung aus klassisch und verspielt. Man findet das perfekte Teil fürs Büro, aber auch für den privaten Zweck. Die Farben unter den einzelnen Kollektionen sind perfekt aufeinander abgestimmt. Auch Heimtextilien und Möbel findet man im Sortiment.

Ein weiteres Label ist Hessnatur. Mode für Damen, Herren und Kids aus Biostoffen aus ehrlicher und fairer Produktion.

Endprodukte aus GOTS Stoffen

Einige Modelabels und auch Schneidereien arbeiten mit GOTS zertifizierten Stoffen. Hier muss man aber klar unterscheiden, denn da ist wirklich NUR das Endprodukt aus GOTS zertifizierten Stoffen gefertigt. GOTS zertifizierte Betriebe, also zum Beispiel Webereien oder Garnhersteller werden jedes Jahr bis ins kleinste wichtige Detail überprüft, um die Zertifizierung ein Jahr verlängert zu bekommen. Dies ist sehr wichtig, denn nur so werden die Details auch Ernst genommen. Jede Bestellung und jede Lieferung wird nachvollzogen, ob sie zum Beispiel von GOTS zertifizierten Partnerfirmen kommt.

Vom Rohzustand zur Ausrüstung

Ein Gewebe oder ein Gestricke kommt quasi roh aus dem Webstuhl oder der Strickmaschine heraus. Deshalb gibt es verschiedene Ausrüstungen, welche dann am rohen Stoff vorgenommen werden. Dies kann zum Beispiel ein Aufrauen der Oberfläche sein, um einen haarigen Effekt zu erzielen, oder ein Fixieren der Maschen, damit der Jersey waschbar ist. Bei Leinenstoffen wird das Gewebe weicher gemacht, da Leinen sehr starr ist. Diese Ausrüstungsverfahren müssen bei GOTS zertifizierten Ausrüstern vorgenommen werden und müssen größtenteils chemiefrei sein.

Vorteile

Beim Kauf von GOTS zertifizierten Kleidungsstücken oder Kleidungsstücken hergestellt aus GOTS zertifizierten Stoffen unterstützt man auf jeden Fall viele positive Aspekte, welche den meist etwas höheren Preis rechtfertigen. Garantiert keine schlechten Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit, welche in der Modebranche weit verbreitet sind. Der Einsatz von Chemie, welcher unserer Umwelt schädigt und auch somit unsere Gesundheit gefährdet ist nicht erlaubt. Wir schonen damit auch unsere Haut langfristig.