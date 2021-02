2021 – und welchen Trend folgen wir heuer?

Zugegeben, 2020 haben wir uns nur sehr wenig für Modetrends interessiert. Denn in erster Linie hieß es, gesund zu bleiben, was es natürlich immer noch heißt. Auch wenn wir im Homeoffice oder in Kurzarbeit arbeiten, es ist eine Wohltat für die Seele, sich auch dafür zurecht zu machen und zu stylen. Es muss ja nicht jeden Tag die ach so bequeme Jogginghose fürs Homeoffice sein.

Der große Auftritt der Jogginghose

Na wer hätte sich denn das jemals gedacht, die Jogginghose feiert seit knapp einem Jahr ihren großen Auftritt. Karl Lagerfeld würde sich wohl im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass wir in Jogginghose von zu Hause aus arbeiten. 2020 hat vieles mit uns gemacht. Wir haben unseren Fokus auf das Wesentliche gelegt und die Welt hat sich für uns verlangsamt. Diese Entschleunigung hat auch die Modewelt getroffen. Dennoch muss der ganze Spuk weitergehen. Denn auch dieses Rad muss sich weiterdrehen und fortsetzen.

Ruhe in der Mode

2021 hält trotz Jogginghose einige neue Modetrends und auch Farben für uns bereit. Generell gilt in der Modebranche, in schwierigen und turbulenten Zeiten werden Modetrends wieder etwas ruhiger. Menschen brauchen in dieser Zeit ein wenig Ruhe und weniger Action. Sind denn Modetrends überhaupt noch aktuell? Ja, trotz des Chaos im letzten Jahr gibt es im Business Alltag noch einige Dresscodes zu befolgen, auch wenn diese ein bisschen lockerer wurden. Und außerdem fühlt man sich gut und adrett gekleidet gleich viel selbstbewusster und kompetenter.

Lockerer Stil an den Füßen

Was sich definitiv in der Business Abteilung durchgesetzt hat, ist ein schönes Paar Sneakers. Es muss nicht mehr immer nur der klassische Lederschuh sein. Wichtig ist aber, dass es zum Anlass, beziehungsweise dem Termin passen muss. Bei einem sehr wichtigen und seriösen Business Termin sollten es dennoch die altbewährten Lederschuhe bleiben. Auch sollte der Sneaker hochwertig sein und farblich abgestimmt werden.

Hoch lebe das Einstecktuchs

Einfach mal zum Einstecktuch statt zur Krawatte greifen. Es muss nicht mehr bis oben zugeschnürt werden. Die Krawatte kann demnach auch mal zu Hause gelassen werden. Ein schönes Einstecktuch reicht oft aus, um einen eleganten Look zu kreieren.

Meine Herren, weniger ist heuer mehr

Bei Anzügen setzt man auf schlichte Eleganz. Klare und einfache Schnitte sind wieder angesagt, ohne viele Details. Man setzt wieder auf einfache und schöne Materialien, vor allem Naturmaterialien. Für den Winter Wollstoffe und für den Sommer Leinen- oder Baumwollqualitäten. Was aber dennoch wichtig ist, ist die Passform. Bei den Farben setzt man auch auf dezente und wenig auffällige Farben.

Relaxed Look

Auch die Damen dürfen sich heuer wohl fühlen in ihrer Haut. Neue Hosenanzüge liefen für das heurige Jahr über den Laufsteg. Ein relaxed geschnittener Hosenanzug, in verschiedenen Materialien und auch verschiedensten Farbnuancen. Wichtig ist hier aber, dass der relaxed Look nicht zu schlabbrig aussieht, sondern trotzdem noch elegant und schick. Die klassische Bluse wird ersetzt durch oversized geschnittene Hemdblusen. Diese sollten aber trotzdem nicht zu übergroß getragen werden, sodass es zu einer Cargohose und hohen Pumps zum Beispiel noch cool aussieht. Ein weiteres lockeres Merkmal in der Businessmode der Damen ist, dass Kostüme, also beispielsweise Blazer und Rock unabhängig voneinander extra getragen werden können und anderwärtig kombinierbar sind.

Zu allerletzt, auch heuer wieder das wichtigste Accessoire, die Maske 