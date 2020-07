Stärken im Bewerbungsschreiben: Wie Unternehmen das Assessment Center gekonnt einsetzen können

Quelle: https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY

Das Assessment Center liegt als Instrument zur Personalauswahl voll im Trend. Gerade größere Unternehmen mit vielen Bewerbern nutzen diese Form des Bewerbungsgesprächs, um die besten Kandidaten für die ausgeschriebene Stelle zu finden. Anhand verschiedener Gruppen- und Einzelübungen können Bewerber ihre Stärken, die sie im Bewerbungsschreiben hervorgehoben haben, unter Beweis stellen. Für Unternehmen ist das Assessment Center eine hervorragende Möglichkeit die Bewerber in Aktion und nicht nur im Gespräch zu erleben und kennenzulernen.



Auf dem Weg zum Assessment Center mit Stärken im Bewerbungsschreiben überzeugen

Eine Bewerbung hat zunächst ein Ziel: Bewerber möchten zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden und dort überzeugen, um den begehrten Job zu bekommen. Für Unternehmen müssen die Kandidaten, um dieses Ziel zu erreichen, im Anschreiben bereits glaubhaft verdeutlicht haben, dass sie genau die Fachkenntnisse besitzen, die für die Stelle benötigt werden. Ihre Stärken im Bewerbungsschreiben: Wenn sie die gesuchten Kompetenzen und Eigenschaften belegen können, steigen dann die Chancen auf das Erreichen des Ziels? Die meisten Arbeitgeber bestätigen dies und erhoffen sich für das darauf folgende Assessment Center einen gekonnten Einsatz der individuellen Stärken.



Ein guter Tipp: Nicht verunsichern lassen

Wie heißt es so schön: Hunde, die bellen, beißen nicht. Auch Unternehmen, die eine Vielzahl an Anforderungen für den ausgeschriebenen Job verlangen, wollen lediglich eine möglichst große Bandbreite an Fähigkeiten abgreifen. Bewerber sollten sich dadurch nicht verunsichern lassen. Auch sollten sie sich nicht von Aussagen beeinflussen lassen, die beinhalten, dass Stärken für das Bewerbungsschreiben sowieso nur leere Worthülsen und demnach nicht ernst zu nehmen seien. Das stimmt so nicht. Natürlich wiederholen sich viele Stärken immer wieder. Trotzdem bieten diese Bezeichnungen für die Verantwortlichen einen guten Anhaltspunkt dafür, was die Bewerber auszeichnet. Und wenn diese Stärken dann auch noch gezielt auf den Job und das Unternehmen abgestimmt sind, hat der Kandidat gute Chancen auf einen Platz im daraus resultierenden Assessment Center.



Wann ist ein Assessment Center sinnvoll?

Ein Assessment Center ist ein Personalauswahlverfahren, bei dem mehrere Methoden für die Eignungsprüfung der Bewerber zum Einsatz kommen. Diese zeigen anhand verschiedener Tests sowie Gruppen- und Einzelübungen ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit hinsichtlich der ausgeschriebenen Stelle. Ziel für das Unternehmen ist es, die besten Kandidaten herauszufiltern. Sinnvoll ist diese Vorgehensweise hauptsächlich für größere oder mittlere Unternehmen, die viele eingehende Bewerbungen haben. Der Kostenaufwand ist relativ hoch, da bei einem Assessment Center viele Personen mit guten Fachkenntnissen beteiligt und ein hoher Arbeitsaufwand durch eine gute Vorbereitung vonnöten ist.



Vor- und Nachteile für Unternehmen

Die Verantwortlichen simulieren in einem Assessment Center alltägliche Arbeitssituationen und jobrelevante Herausforderungen. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Bewerbungsgespräch soll so die Eignung der Bewerber objektiv besser eingeschätzt werden können. Die Kandidaten können zudem recht gut in den gestellten Aufgaben miteinander verglichen werden. Stärken, die im Bewerbungsschreiben genannt wurden, werden deutlich sichtbar. Personen, die sich im Vorstellungsgespräch vielleicht nicht gut verkaufen können, haben hier die Möglichkeit praktisch zu überzeugen. Natürlich ist auch für das Assessment Center eine detaillierte Vorbereitung auf das Unternehmen wünschenswert und unabdingbar.



Kritikpunkte sind zum einen der hohe Kosten- und Arbeitsaufwand. Zum anderen ist mittlerweile die Authentizität der Bewerber nicht mehr unbedingt gegeben. Die Kandidaten können sich mithilfe von Kursen, Ratgebern oder Tutorials bereits so umfassend auf ein Assessment Center vorbereiten, dass auch hier die Gefahr einer einstudierten Performance besteht.



Fazit

Um als Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus einem Assessment Center ziehen zu können, müssen einige Punkte beachtet werden. An erster Stelle steht eine umfangreiche und gute Vorbereitung mit einem ausgearbeiteten Konzept und einer für das Unternehmen passenden Zielsetzung. Ist dieser Punkt nicht gegeben, können Kosten und Mühen auch an anderer Stelle sinnvoll eingesetzt werden. Weiter ist eine gute Personaldecke von großer Bedeutung. Es bedarf einer großen Anzahl von fachlich kompetenten Mitwirkenden, um in einem solchen Prozess dann auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Zudem muss bereits eine gute Vorauswahl der Kandidaten erfolgt sein. Diese zeigen anhand der Stärken Bewerbungsschreiben ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bereits vorab und müssen sie dann auch jobspezifisch einsetzen können. Daher ist eine gute Vorbereitung auf das jeweilige Unternehmen unumgänglich – doch sollte der Fokus immer auch auf einem natürlichen und glaubhaften Auftreten liegen. Wenn das passt, ist die Wahrscheinlichkeit als Kandidat auserwählt zu werden, ziemlich groß.