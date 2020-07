SEO für die Lead-Generierung nutzen

Quelle: https://pixabay.com/photos/seo-sem-marketing-optimization-web-758264/

Das Generieren von Leads ist wichtig, um neue Kunden für Ihr Geschäft zu gewinnen. Verfügen Sie zudem über einen kompetenten Verkaufstrichter bzw. Sales Funnel, setzen Sie bequem Leads in Verkäufe um. Sage und schreibe 78 Prozent der lokalen mobilen Suchanfragen führen dabei heute zu Offline-Verkäufen. Sie verstehen also, warum SEO ein wesentlicher Bestandteil der Lead-Generierung ist.

Einige Marketingabteilungen vernachlässigen jedoch SEO als effektive Methode zur Lead-Generierung. Diese sollten in bezahlte Werbeaktionen und andere Techniken investieren, damit Ihr Verkaufspersonal neue Potenziale gewinnen kann. Gleichzeitig steigert SEO den Traffic und verbessert die Sichtbarkeit, was zu effizienteren Konversionen führt.

SEO-Tipps zur Lead-Generierung

Benutzerabsicht und Schlüsselwörter

Als Verkäufer sollten Sie Ihre Zielgruppe kennen. Beziehen Sie sich auf deren Bedürfnisse und optimieren Sie den Inhalt der Website entsprechend. Das bedeutet, dass Sie u.a. Landingpages mit Long-Tail-Schlüsselwörtern generieren, die potenzielle Kunden dazu bringen, Aktionsschaltflächen aufzurufen.

Wenn Sie beispielsweise Eigentümer einer Online-Glücksspielseite sind, müssen Sie wissen, wonach Ihre Spieler suchen. So sprechen Sie Benutzer und damit auch neue Kunden mit einem Keyword wie NetBet Online Slots an.

Mobile first

Es kursiert das Missverhältnis, dass der normale Datenverkehr dem Mobilfunk vorzuziehen sei. Seit mehr als vier Jahren bevorzugen die Google-Algorithmen jedoch bereits mobilitätsfreundliche Websites. Passen Sie Ihre Online-Sichtbarkeit also so an, dass sie mobil-freundlich ist. Andernfalls werden nicht viele Leads Ihre Zielseite finden.

Formatierung der Website

Für Ihr lokales Unternehmen sollte Ihre Website nicht nur die Geschäftsadressen, bediente Städte, Regionen und lokale Informationen enthalten. Fügen Sie auch eine spezifische URL hinzu und formatieren Sie Ihren Seiteninhalt ansprechend. Neben dem Title-Tag sollte die Hierarchie mit den Unterüberschriften H1, H2 und H3 strukturiert sein. Der jeweilige Artikel muss zudem relevante Schlüsselwörter enthalten, dies jedoch in einer angemessenen Anzahl.

Qualität des Inhalts

Blogs und Content-Marketing gehören zu den effizientesten Möglichkeiten, Leads mit SEO zu generieren. Der Inhalt, den Sie online veröffentlichen, sollte dabei ein Original sein. Entsprechende Richtlinien empfehlen längere Artikel mit mindestens 2.000 Wörtern mit deutlich sichtbaren Referenzlinks. Fügen Sie attraktive Fotos und – noch besser – Videos ein. Das Gleiche gilt für interne und externe Links. Versuchen Sie stets, den Besuchern einen zusätzlichen Nutzen zu bieten.

Fügen Sie dann eine Verlinkung oder eine Schaltfläche ein, über die Ihre potenziellen Kunden eine Aktion aufrufen bzw. ausführen können. Das ist schließlich der Sinn Ihres Artikels.

Schnelleres Laden von Seiten

Niemand hat heute noch die Geduld oder Aufmerksamkeitsspanne, lange auf eine Webseite zuwarten. Unsere schnelllebige Zeit und die außergewöhnlichen digitalen Plattformen haben uns Nutzer verwöhnt. Die Google-Richtlinien favorisieren daher schnell ladbare Websites. Testen Sie also die Geschwindigkeit Ihrer Website und verbessern Sie diese, wenn sie unter dem Standard liegt.

Fügen Sie Metadaten hinzu

Metatitel, URL und Beschreibung wirken beim organischen Website-Traffic Wunder. Durchdachte Metainformationen verbessern dabei die Click-Through-Rate. Das bedeutet, dass mehr Leads auf den Aufruf-Button im Aktionsteil Ihrer Landingpage klicken. Investieren Sie daher etwas Zeit in eine qualitativ hochwertige Metabeschreibung. Sie könnte einen unerwarteten Funken auslösen.

Schlussfolgerung

Betrachten Sie Ihre SEO-Bemühungen als eine Infrastruktur, eine langfristige Energie, die durch eine Zunahme des organischen Verkehrs Früchte tragen wird. Am besten kombinieren Sie diese mit traditionellen Marketingaktivitäten zur Lead-Generierung. Auf diese Weise fügen Sie aktiv unternommenen Aktionsschritten für das Erhalten von Leads relativ passive Leads durch Ihre SEO-Richtlinien hinzu.

Achten Sie dabei auf mobil-freundliche und schnelle Websites, die mit benutzerspezifischen Schlüsselwörtern und Metadaten für Suchmaschinen optimiert sind. Strukturierte Artikel und ansprechende, neue Inhalte mit einer Aktionsfläche und Links unterstützen dabei, Leads in Verkäufe umzuwandeln.