Selbstständig machen: Ausgefallene Ideen für das eigene Business

Bildquelle: @ Sincerely Media / Unsplash.com

Geschäftsideen gibt es viele. Dennoch gibt es wohl niemanden, der sich noch nicht die Frage gestellt hat, warum so viele Gründer auf denselben Zug aufspringen. Dabei gibt es doch durchaus ausgefallene Ideen, die, mit der richtigen Planung und Umsetzung, zu großartigen Ergebnissen führen können. Die Vergangenheit zeigt, dass kreative Gründer selbst aus alten Ideen eine Novität machen können. Dieser Artikel stellt einige ausgefallene Business-Ideen vor.

Abbildung 1: Selbständig machen als Hundesitter – eine Idee, die durchaus Potenzial hat.

Bildquelle: @ Flouffy / Unsplash.com

Einkaufen – aber anders

Auch in Österreich gibt es Bedürfnisse, die oft nicht ersichtlich sind. Eine Geschäftsidee befasst sich tatsächlich mit dem Shopping – wenn auch für andere:

Einkaufsdienst – das Business kauft für andere Menschen ein, meist natürlich für ältere oder gebrechliche Personen. Für die Einkäufe wird eine Gebühr fällig.

– das Business kauft für andere Menschen ein, meist natürlich für ältere oder gebrechliche Personen. Für die Einkäufe wird eine Gebühr fällig. Ausweiten – dieser Dienst lässt sich auf zig verschiedene Situationen ausweiten: Arztbesuche, Fahrdienste, Ausflüge. Doch auch der Haushalt kann mit im Programm sein.

Sicherlich ist das keine ausgefallene Idee im Sinne von der absoluten Ungewöhnlichkeit, doch funktionieren kann diese Idee durchaus. Zumal Selbstständige in diesem Fall eine echte Hilfe darstellen können.

Aufs fremde Tier gekommen

Diese Idee kann überall funktionieren, aber oft nur in bestimmten Bereichen. Von den Hunde-Gassigehern in New York City, die monatlich teils tausende an Dollar mit nach Hause bringen, hat schon jeder gehört. Das funktioniert aber auch in Österreich:

Gassidienst – der ist natürlich auf den Hund begrenzt. Begrenzt? Nun, immer mehr Katzenbesitzer führen ihren Stubentiger auch an der Leine aus, selbst Kaninchen wurden schon an der Leine gesichtet. Die Möglichkeiten sind also divers.

– der ist natürlich auf den Hund begrenzt. Begrenzt? Nun, immer mehr Katzenbesitzer führen ihren Stubentiger auch an der Leine aus, selbst Kaninchen wurden schon an der Leine gesichtet. Die Möglichkeiten sind also divers. Tiersitter – was machen Tierbesitzer mit ihren Lieblingen, wenn sie unterwegs sind oder in den Urlaub fahren? Teils haben sie Glück, dass die Familie oder die Freunde den Dienst übernehmen. Anderenfalls müssen die Tiere in eine Pension. Wer sich mit als Tiersitter selbstständig macht, der kann sich nun im Auftrag und für Geld um das Haustier kümmern.

Wer glaubt, dass sich damit kein Leben bestreiten lässt, der irrt sich. Ein Großteil der Haustierbesitzer gibt einen guten Anteil des Einkommens für das Tier aus und ist bereit, auch für Tiersitter etliche hundert Euro zu überweisen. Die Alternative, die Tierpension, ist immerhin wesentlich teurer, wenn sie das Tier überhaupt nimmt.

Wettbusiness aufziehen

Wetten sind natürlich nicht ungewöhnlich. Dafür sind sie beliebt und wer es möchte, der kann sich in dem Bereich selbstständig machen. Es kommt natürlich auf die Art und Weise an:

Stationär – soll es sich um ein echtes Wettbüro handeln? In diesem Fall sind Räumlichkeiten ebenso notwendig wie örtliche Zulassungen.

– soll es sich um ein echtes Wettbüro handeln? In diesem Fall sind Räumlichkeiten ebenso notwendig wie örtliche Zulassungen. Online – Zulassungen sind auch hier notwendig, doch sind die Räumlichkeiten recht unwichtig. Dafür benötigen Anbieter aber das notwendige Know-how.

Es gibt durchaus Unternehmen, die es geschafft haben, gutes Geld zu machen, indem sie mit Hilfe seines Computers ein gutes Vorhersagesystem entwickelten und Wetten platziert haben. Grundsätzlich gibt es übrigens tatsächlich Wettfreunde, die sich finanziell selbstständig machen konnten. Das Risiko ist natürlich immer mit dabei, zumal gerade zu Beginn viel investiert werden muss. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit ein Online-Portal zu eröffnen und sich als Vermittler für Wettanbieter zu fungieren. Ein gutes Beispiel ist MyProBet, wo Leser spannende Sportwetten Tipps und Infos aus Österreich vorfinden.

Profi-Zocker

Für diese Geschäftsidee ist ein deutliches Vorwissen rund um Poker oder Black Jack notwendig. Doch wer das Talent und Können hat, der kann sich als Profispieler selbstständig machen. Doch Vorsicht:

Aus Spiel wird Arbeit – erfolgreiche Profizocker haben oft einen 14-Stundentag. Es muss geübt, gelernt, gespielt und angetreten werden. Aus dem Handgelenk funktioniert das nicht.

– erfolgreiche Profizocker haben oft einen 14-Stundentag. Es muss geübt, gelernt, gespielt und angetreten werden. Aus dem Handgelenk funktioniert das nicht. Einsätze – bis wirklich ein gutes Einkommen erzielt werden kann, investiert jeder Pokerspieler Zeit und Geld. Die großen Gewinnsummen gibt es schließlich nur bei großen Turnieren. Und erfahrene Zocker wissen: Tritt die falsche Konkurrenz an, kommt das Einsatzgeld niemals wieder raus.

Wer weniger gerne zockt, der kann sich als Profi-Gamer versuchen. Um Geld wird hier natürlich auch gespielt, doch abseits des Glücksspiels und eher im Sinne von Gagen, Gewinnen und Sponsoringverträgen.

Aus alten Ideen neue Kreationen machen

Wer kennt sie nicht? Diese personalisierten Flaschen, Schlüsselbunde und Tassen? Eigentlich kennt sie irgendwie jeder aus der frühen Kindheit, immerhin haben fast alle Eltern das Equipment der Kinder mit Aufklebern oder Markierungen individualisiert. Daraus lässt sich aber eine Idee machen, wie durchaus schon erfolgreiche Unternehmen beweisen. Um sich nun selbstständig zu machen, muss aus dieser Idee wiederum wahlweise eine echte Konkurrenz oder ein Novum geschaffen werden. Einige Vorschläge:

GPS – wie wäre es mit einem GPS-Chip in der Kaffeetasse oder der Trinkflasche? Gleichzeitig wird das Stück personalisiert – und ist im Anschluss garantiert wiederauffindbar, bevor der Kaffee kalt ist.

– wie wäre es mit einem GPS-Chip in der Kaffeetasse oder der Trinkflasche? Gleichzeitig wird das Stück personalisiert – und ist im Anschluss garantiert wiederauffindbar, bevor der Kaffee kalt ist. Selfpublisher-Agentur – ob Musik oder Buch: Monatlich versuchen Tausende Menschen ihr Glück und veröffentlichen Musikstücke oder Bücher. Wer sich in der Materie auskennt und das gewisse Know-how hat, der kann sich nun selbstständig machen. Was wäre nötig? Rund ums Buch sind Cover, Gestaltung, aber auch Korrektur und Marketing ein großes Thema. Ähnliches gilt für den Musikbereich, denn viele Künstler leben ihre Kunst im Nebenberuf aus und haben kaum Zeit, die Aufgaben selbst ordentlich zu erledigen.

Eine andere Möglichkeit könnten Fanreisen sein. Die Organisation von Reisen zu Konzerten, Fußballspielen oder anderen Attraktionen ist durchaus gefragt und würde vielen Fans die Angelegenheit erleichtern.

Abbildung 2: Heute existieren zahlreiche Ideen für ein Laptop-Business.

Bildquelle: @ Sincerely Media / Unsplash.com

Fazit – Ideen liegen auf der Straße

Letztendlich kann jede noch so ungewöhnliche (oder auf den ersten Blick dumme) Idee zu einem Erfolg werden. Am Ende entscheidet die eigene Präsenz und somit das Marketing. Wer gute Ideen hat oder alte Ideen für sich einnimmt und etwas Neues daraus macht, der wird gewinnen. Die besten Beispiele diesbezüglich lassen sich übrigens in Filmen, Serien und Büchern finden: Es gibt keine neue Idee, doch die Umsetzung erschafft etwas Neues.