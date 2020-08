Lohnen sich Neukundenboni von Wettanbietern?

Quelle: https://pixabay.com/de/illustrations/geld-m%C3%BCnze- bargeld-finanzen-1673582/

Kein Fußballspiel vergeht heutzutage, bei dem Wettanbieter nicht auf sich aufmerksam machen. Dabei wird oft mit einem Willkommensbonus geworben. Doch lohnt sich solch ein Neukundenbonus überhaupt?

„Sichere dir noch heute 250 Euro Willkommensbonus“ – mit diesem Slogan möchte Betway mit seiner Werbefigur Mr. Instinct neue Kunden generieren. Das klingt erst einmal verlockend, ist es am Ende auch. Man zahlt insgesamt 250 Euro ein und kann mit 500 Euro in die Welt der Sportwetten eintauchen. Gerade für Neueinsteiger lohnt sich solch ein Neukundenbonus, um sich erst einmal mit allem vertraut zu machen. Man kann natürlich auch mit einem kleineren Betrag starten. Bei den meisten Buchmachern erhält man aktuell einen 100 Prozent Einzahlungsbonus und so könnte man auch bei kleineren Einzahlungsbeträgen mit ordentlichen Summen wetten.

Um sich einen solchen Neukundenbonus abzuholen, muss man sich lediglich bei dem betreffenden Wettanbieter registrieren und eine erste Einzahlung tätigen. Danach wird der Bonusbetrag dem Wettkonto in der Regel automatisch gutgeschrieben.

Gewinnen muss man natürlich

Man sollte sich jedoch genau die Umsatzbedingungen des Sportwetten Bonus anschauen. Denn es ist nicht möglich, das gutgeschriebene Geld direkt auf das eigene Bankkonto zu transferieren. Hierzu haben Wettanbieter Umsatzbedingungen eingeführt, die stark variieren. Bei manchem Buchmacher muss der Neukundenbonus acht- neun- oder gar elfmal umgesetzt werden. Betway verhält sich in dieser Hinsicht fair, denn der Sportwetten Bonus muss lediglich sechsmal umgesetzt werden. Die beiden Marktführer Tipico und Bwin verfahren ähnlich mit ihren Mindestbedingungen.

Doch natürlich muss man es erst einmal schaffen, den Bonusbetrag durchzuspielen. Angenommen, man hat einen Neukundenbonus von 100 Euro von Betway erhalten, muss man für stolze 600 Euro wetten. Dies gelingt nur, wenn man auch gewinnt. Schließlich startet man bei diesem Beispiel mit lediglich 100 Euro. Hier hilft eine gute Strategie, wie man sein Wettguthaben am Besten anlegt. Doch die Wettanbieter haben noch eine weitere kleine Hürde installiert. Denn es gibt Mindestquoten, mit denen der Bonusbetrag umgesetzt werden soll, welche ebenfalls variieren. Bei manchen Wettanbietern liegt sie bei 2,00, Betway fordert eine Mindestquote von 1,75.

Auch über den Zeitraum, in dem der Sportwetten Bonus umgesetzt wird, sollte man sich im Klaren sein. Manche Wettanbieter geben Neukunden drei Monate Zeit, um die Bonusbedingungen zu erfüllen, bei Betway sind es lediglich 30 Tage. Doch beim Neukundenbonus läuft insgesamt alles transparent ab. Die Wettanbieter weisen in ihren AGBs auf die Bonusbedingungen hin und man sieht jederzeit in seinem Wettkonto den Betrag, der noch umgesetzt werden muss.

Den Neukundenbonus richtig nutzen

Der Sportwettenmarkt ist sehr umkämpft. In Österreich und Deutschland kämpfen weit über 100 Wettanbieter um die Gunst der Kunden. Deshalb gibt es den Neukundenbonus überhaupt, um möglichst viele Wettfreunde zu sich zu ziehen.

Davon kann man selbst profitieren, in dem man bei einem attraktiven Willkommensangebot zuschlägt. Vielleicht findet man so auch den für sich passenden Wettanbieter, und ein Neukundenbonus ist längst noch nicht alles. Viele Wettanbieter geben Stammkunden hin und wieder weitere Boni, Interwetten ist zum Beispiel dafür bekannt.

Bei Interwetten gibt es sogar ein Gratisguthaben

Auch der lukrative Interwetten Willkommensbonus lockt stetig neue Kunden an. Um diesen zu erhalten, muss man sich lediglich bei Interwetten registrieren und den Betrag der Mindesteinzahlung beachten. Damit der Sportwetten Bonus auf dem eigenen Bankkonto landet, muss der Bonusbetrag fünfmal mit einer Mindestquote von 1,70 umgesetzt werden, was äußerst fair ist. Allerdings bleiben dafür auch nur 14 Tage Zeit.

Interwetten hält aber noch weitere Bonbons bereit. So gibt es beispielsweise einen Mobile Bonus. Diesen erhält man, wenn man seine erste Wette per Smartphone oder Tablet abschließt. Der Mobile Bonus ist an keine Bedingungen geknüpft, sodass man völlig risikofrei wetten kann. Trotzdem empfiehlt es sich auch hier die AGBs des Wettanbieters genau durchzulesen. Hat man dies getan, steht dem Wettvergnügen nichts mehr im Weg.